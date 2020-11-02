Предвыборные гонки в США еще не подходят к концу, но приближаются к кульминации. Рассказываем, чего ожидать и как следить за финалом истории противостояния Трампа и Байдена.

3 ноября 2020 года в США откроются участки, чтобы принять желающих отдать свой голос за кого-то из восьми официально зарегистрированных кандидатов в президенты США (да, в бюллетене не только Трамп и Байден! – 24).

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Несмотря на то, что более 90 млн американцев уже проголосовали по почте, явка ожидается едва ли не самой высокой за всю историю демократических выборов в стране. 24 канал рассказывает, как следить за процессом и чего ожидать в ночь выборов.

Что будет происходить в ночь выборов и дальше



Противостояние Трампа и Байдена выходит на финишную прямую / Коллаж Slugger O'Toole

Американцы пойдут голосовать, выбирать президента США, Палату представителей Конгресса и часть его Сената. Да, эти выборы не только о Белом доме.

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Возможно, будут сообщения о проблемах на участках (из-за пандемии, администрации Трампа, технических проблем и т.д.). Но обычно выборы в Соединенных Штатах проходят прозрачно. Вряд ли мы узнаем победителей во всех штатах одновременно – повсюду разная система подсчета, плюс не будем забывать о бюллетенях, которые будут отправлены по почте.

На восточном побережье выборы закончатся в 19:00 по восточному времени (в 2:00 в Киеве уже 4-го ноября). А, например, на Аляске – в 1:00 час ночи по восточному времени (в 8:00 утра в Киеве 4-го ноября). Большинство демократов будут голосовать по почте, республиканцы же традиционно будут "штурмовать" участки.

Так, первые показатели могут быть в пользу Дональда Трампа, но потом все может измениться (или Дональд все же выиграет, это отвергать тоже нельзя – 24). Процесс называется – "Красный Мираж". Например, в Пенсильвании. Обратный процесс, лучший для Байдена – в Техасе и Флориде. Это так называемый "синий сдвиг". Но не стоит забывать, что это только часть голосов и в конце все может измениться.

Мы знаем, что некоторые штаты традиционно голосуют за демократов или республиканцев. Если они не "шаткие", то победителя там предсказать легче. Поэтому основное внимание будет приковано к тем, где голоса могут "перевернуть" всю шахматную доску.

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А пока не поступят оттуда результаты, прогнозировать кто выиграл – напрасная трата сил и эмоций. Некоторые избирательные комиссии уполномочены считать голоса, которые пришли по почте, уже, другие – только после собственно выборов. От этого зависит скорость получения данных.

Особенно это касается Флориды и Пенсильвании – двух наиболее важных "шатких" Штатов. Техас хоть и не входит в этот перечень (по крайней мере, это признано не всеми – 24), имеет 38 голосов в Коллегии Избирателей, поэтому будет представлять собой поле битвы.

Первые ранние прогнозы уже можно будет услышать, но не факт, что им можно будет верить. Проблема – фигура Трампа. Он пообещал объявить о своей победе, если предварительные результаты будут в его пользу. Как было отмечено выше, это – вполне вероятный сценарий, который может запустить кризис избирательной ночи.

Подсчет бюллетеней и решение всех споров может продолжаться до 8-го декабря, а в некроторых местах – раньше.

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Выборы – всегда процесс очень эмоциональный, но не стоит эмоциям брать верх /Коллаж CNN

Как указано выше, вряд ли победитель станет известен сразу. Также стоит помнить, что собственно народное голосование – не конец процесса, а лишь его кульминация. Далее выбор народа должны утвердить в Коллегии Избирателей.

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Американские горки уже заезжают на склон, остановить их невозможно. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, поэтому процесс явно затянется.

На тех, кто следит за процессом, свалится еще больше информации, чем обычно. Не вся она будет правдивой, поэтому лучше воздержаться от предварительного анализа и доверять только источникам, в которых вы уверены. Не поддаваться радости или печали, если болеете за какого-то конкретного кандидата. На следующий день все еще может измениться коренным образом.

Первые результаты – неофициальные, поэтому придавать им слишком большой вес не стоит. СМИ могут преувеличивать, желая собрать больше просмотров. Поэтому отражение ситуации с их стороны не всегда полностью объективное. Как, кстати, и посты в соцсетях. Особенно это касается постов со стороны Дональда Трампа о победе или фальсификациях со стороны команды Байдена.

Вмешательство в выборы со стороны Ирана, РФ или КНР возможно, даже ожидаемо со стороны спецслужб. Но вряд ли они дойдут до уровня срыва избирательного процесса. Президент Трамп, со своей стороны, вполне способен не признать результаты, если проиграет. И к этому тоже надо быть готовыми.

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Существует вероятность, что дело дойдет до суда. Сам президент готов дойти вплоть до Верховного суда, где с недавних пор имеет консервативное и верное ему большинство. Судебная тяжба уже идет в Техасе, где республиканцы хотят выбросить из подсчета 120 тысяч голосов. Подобной ситуации не грех ожидать и в других штатах (контролируемая Трампом почта США ставила преграды на всем пути досрочных выборов – 24).

На улицах могут быть протесты, выражение недовольства из обоих лагерей. Это нормально для ситуации сразу после дня выборов. Есть ожидаемая угроза от связанных с Трампом вооруженных людей (таких как "Proud Boys" и другие). Продажа оружия в США за время пандемии резко возросла. Нельзя исключать, что его не пустят в ход.

Битва за бюллетени, как сообщал NYT, может вполне дойти до декабря месяца. 78 дней со дня выборов до инаугурации будут непростыми. Издание Axios определило этот период как "нация, которая направляется в огненный шторм". Здесь стоит помнить, что кто бы ни выиграл выборы в США, Украине нужно сохранить статус важного союзника США в Восточной Европе и двухпартийную поддержку в Конгрессе.