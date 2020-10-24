Жилые кварталы города обстреляли ночью из РСЗО "Смерч". Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций непризнанной республики. Информацию также подтвердил пресс-секретарь президента Ваграм Погосян на своей странице в фейсбук.

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Видео последствий обстрела Степанакерта ночью 24 октября:

Еще одно видео "Радио Свобода" из разрушенного обстрелами Степанакерта:

Обратите внимание! Перемирие, объявленное 17 октября, является второй попыткой установить режим прекращения огня с тех пор, как 27 сентября в регионе возобновились масштабные боевые действия. Соглашение, заключенное при посредничестве России неделей ранее, не смогло остановить крупнейшую с 1990-х годов эскалацию боевых действий.

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