Улицы в руинах: в сети показали страшные последствия обстрела Степанакерта – видео
24 октября, после многодневной тишины, столицу самопровозглашенной республики Нагорного Карабаха Степанакерт (Арцах) обстреляли азербайджанские вооруженные силы. Жертв, к счастью, удалось избежать.
Жилые кварталы города обстреляли ночью из РСЗО "Смерч". Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций непризнанной республики. Информацию также подтвердил пресс-секретарь президента Ваграм Погосян на своей странице в фейсбук.
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Что известно о ночном обстреле Степанакерта
- По словам очевидцев, над городом сначала звучали сирены. А впоследствии по Степанакерту выпустили около 10 снарядов. Обстрел длился около получаса.
- Позже местные власти сообщили, что в результате обстрела жертв удалось избежать.
- Зато один из снарядов повредил газопровод. На месте инцидента начался пожар, который потушили к утру.
- Официальный Азербайджан эту информацию пока не комментировал.
Видео последствий обстрела Степанакерта ночью 24 октября:
Еще одно видео "Радио Свобода" из разрушенного обстрелами Степанакерта:
Коротко о ситуации в Нагорном Карабахе 24 октября
- В ночь на 24 октября в Нагорном Карабахе продолжались бои с разной интенсивностью. Азербайджанские военные силы вывели из строя склады оружия, боеприпасов и горючего армянской стороны.
- Азербайджан заявил о наступлении. В Минобороны Азербайджана сообщили, что боевые действия продолжаются на всей протяженности фронта.
- На Губадлинском направлении фронта азербайджанские подразделения, вероятно, сбили боевой самолет Военно-воздушных сил Армении.