Нормандская четверка сможет внести изменения в "План по Донбассу"
Лидеры "нормандской четверки" смогут внести свои предложения в "План действий по Донбассу". Их замечания учтут и включат в документ.
"План действий по Донбассу" может быть расширен. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, сообщает "РБК-Украина".
Кстати Украинский план действий по Донбассу предусматривает самороспуск группировок боевиков, – Резников
Мы примем совместный план, а они ("нормандская четверка" – 24 канал) могут предложить к этому плану какие-то изменения, предложения. Мы обязаны будем их внести,
– заметил Кравчук.
Кроме этого Кравчук добавил, что не знает, ознакомился ли с планом президент Владимир Зеленский. Однако Кравчук уверен, что глава государства уже подробно работает над всеми наработками.
"План действий по Донбассу": что известно
Украина представила свой "План действий по Донбассу". Он состоит из 5 шагов.
- Вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021.
- Отмена Россией ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь оккупированных территорий. В частности, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства.
- Восстановление контроля над украинско-российской госграницей с помощью ОБСЕ.
- Увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в 4 раза. То есть должны присоединиться еще 1500 представителей.
- Если все условия будут выполнены, на Донбассе проведут местные выборы при привлечении ОБСЕ.
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