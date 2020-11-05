Лидеры "нормандской четверки" смогут внести свои предложения в "План действий по Донбассу". Их замечания учтут и включат в документ.

"План действий по Донбассу" может быть расширен. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, сообщает "РБК-Украина".

Кстати Украинский план действий по Донбассу предусматривает самороспуск группировок боевиков, – Резников

Мы примем совместный план, а они ("нормандская четверка" – 24 канал) могут предложить к этому плану какие-то изменения, предложения. Мы обязаны будем их внести,

– заметил Кравчук.

Кроме этого Кравчук добавил, что не знает, ознакомился ли с планом президент Владимир Зеленский. Однако Кравчук уверен, что глава государства уже подробно работает над всеми наработками.

"План действий по Донбассу": что известно

Украина представила свой "План действий по Донбассу". Он состоит из 5 шагов.