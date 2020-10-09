В Норвегии нашли руины 1200-летнего языческого храма. Воздвигнут он был в честь древних скандинавских богов Тора и Одина.

Норвежские археологи отмечают, что руины – редкая находка эпохи викингов, пишет Science Alert. Ее соорудили за несколько веков до того, как христианство начало господствовать в регионе.

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Что известно о древнем храме

Большое деревянное здание – примерно 14 метров в длину, 8 в ширину и 12 в высоту – предварительно датируется концом восьмого века.

Построили его в честь древних скандинавских богов Тора и Одина.

Использовали храм для поклонения и жертвоприношения богам во время солнцестояния летом и зимой.

Это первый норвежский храм, найденный в стране,

– рассказал археолог Сорен Динхофф.

По его словам, ранее похожие сооружения обнаруживали в Швеции и Дании.

"Это проявление веры сильнее, чем все маленькие культовые места. Вероятно, это как-то связано с определенным классом общества, который выстроил их как настоящее идеологическое шоу", – пояснил Динхофф.

Как на язычество повлияло христианство

Археолог также рассказал, что во время постройки храма в этом районе начала доминировать элитная группа богатых семей. Интересно, что дом богов воздвигли по образцу христианских базилик, которые путешественники видели в южных странах.

В результате древнескандинавские храмы имели характерную высокую башню над скатной крышей.

Хотя и дома уже давно нет, сохранившиеся отверстия в столбах свидетельствуют о его форме, в частности круглые центральные столбы его башни.

Назначение стойбища также подтверждает скопление ям, где готовили пищу для религиозных праздников. А многочисленные кости являются останками жертвоприношений животных.



Отверстия, которые демонстрируют характерную форму древнего храма / Фото University Museum of Bergen

Реконструкция языческого храма / Фото University Museum of Bergen

Справка. Один – главный бог поздней немецкой и скандинавской мифологии. Он был богом как мудрости, так и войны, а также поэзии, победы и охоты. Тор – бог грома и молнии, сын Одина и Богини Земли Йорд.