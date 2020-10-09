Во славу Тора и Одина: в Норвегии обнаружили древний языческий храм
В Норвегии нашли руины 1200-летнего языческого храма. Воздвигнут он был в честь древних скандинавских богов Тора и Одина.
Норвежские археологи отмечают, что руины – редкая находка эпохи викингов, пишет Science Alert. Ее соорудили за несколько веков до того, как христианство начало господствовать в регионе.
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Что известно о древнем храме
Большое деревянное здание – примерно 14 метров в длину, 8 в ширину и 12 в высоту – предварительно датируется концом восьмого века.
Построили его в честь древних скандинавских богов Тора и Одина.
Использовали храм для поклонения и жертвоприношения богам во время солнцестояния летом и зимой.
Это первый норвежский храм, найденный в стране,
– рассказал археолог Сорен Динхофф.
По его словам, ранее похожие сооружения обнаруживали в Швеции и Дании.
"Это проявление веры сильнее, чем все маленькие культовые места. Вероятно, это как-то связано с определенным классом общества, который выстроил их как настоящее идеологическое шоу", – пояснил Динхофф.
Как на язычество повлияло христианство
Археолог также рассказал, что во время постройки храма в этом районе начала доминировать элитная группа богатых семей. Интересно, что дом богов воздвигли по образцу христианских базилик, которые путешественники видели в южных странах.
В результате древнескандинавские храмы имели характерную высокую башню над скатной крышей.
Хотя и дома уже давно нет, сохранившиеся отверстия в столбах свидетельствуют о его форме, в частности круглые центральные столбы его башни.
Назначение стойбища также подтверждает скопление ям, где готовили пищу для религиозных праздников. А многочисленные кости являются останками жертвоприношений животных.
Отверстия, которые демонстрируют характерную форму древнего храма / Фото University Museum of Bergen
Реконструкция языческого храма / Фото University Museum of Bergen