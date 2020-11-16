В Норвегии во время раскопок на Лофотенских островах археологи обнаружили хорошо сохранившийся скелет человека. Предварительно он датируется железным веком.

За Полярным кругом археологи сначала нашли бедренную и тазовую кости, а затем – другие части скелета. Об этом сообщает Life in Norway.

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Руководитель проекта Аня Рот Ниеми из норвежского музея Арктического университета рассказала, что части могилы невероятно хорошо сохранились. По ее словам, соответствующая ситуация является странной, учитывая работы, которые вели в районе в 1950-х и 1960-х годах.

Верхняя часть тела не пострадала от выравнивания почвы или деятельности человека. Это просто потрясающе,

– подчеркнула руководитель проекта.



Руководитель проекта рассказала о находке / Фото Norway's Arctic University Museum

Что узнали о могиле

Вероятно, могила принадлежит к дохристианским временам – около 700-х годов, заявили ученые. Обычно на соответствующие находки влияет разрушительное действие времени – они уничтожаются или нарушаются. С могилой, которую нашли в Норвегии, вскоре могло произойти так же, ведь в 20 сантиметрах от черепа – следы пашни.



Могила принадлежит к дохристианским временам / Фото Norway's Arctic University Museum

По словам археологов, останки костей, предположительно, принадлежат мужчине. В то же время руководитель проекта Аня Рот Ниеми сообщила, что этот человек не занимал видное положение в обществе соответствующего времени: у него нет оружия и украшений. Возле скелета человека обнаружили только топор, пока ученые пытаются выяснить, застрял ли он в нижней челюсти или только лежал рядом.

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