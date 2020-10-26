Норвегия усиливает карантин: теперь без исключений для иностранцев
Норвегия усиливает карантин из-за увеличения количества случаев инфицирования коронавирусом. Новые правила будут касаться, в частности, иностранцев. А также внимательно будут относиться к скоплению людей даже дома.
Ограничения вступят в силу в субботу, 31 октября. Об этом заявила премьер-министр Эрна Солберг, пишет Bloomberg.
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Как она заявила, правительство Норвегии планирует прекратить делать исключения для отдельных иностранцев, приезжающих на работу в Норвегию.
Нам нужно делать больше, чтобы контролировать распространение инфекции,
– заявила Солберг.
Следовательно, с 31 октября все иностранные рабочие, прибывающие в страну из стран ЕС и где наблюдается большое количество случаев COVID-19, должны отбыть 10-дневную самоизоляцию.
Ограничения на сборы
Отныне собрание людей в закрытых помещениях могут проводиться с участием не более 50 человек. Хотя разрешалось собираться до 200 человек.
Если же будет собираться, например, одна семья или круг друзей, то можно принимать не больше 5 гостей.