Норвегия усиливает карантин из-за увеличения количества случаев инфицирования коронавирусом. Новые правила будут касаться, в частности, иностранцев. А также внимательно будут относиться к скоплению людей даже дома.

Ограничения вступят в силу в субботу, 31 октября. Об этом заявила премьер-министр Эрна Солберг, пишет Bloomberg.

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Как она заявила, правительство Норвегии планирует прекратить делать исключения для отдельных иностранцев, приезжающих на работу в Норвегию.

Нам нужно делать больше, чтобы контролировать распространение инфекции,

– заявила Солберг.

Следовательно, с 31 октября все иностранные рабочие, прибывающие в страну из стран ЕС и где наблюдается большое количество случаев COVID-19, должны отбыть 10-дневную самоизоляцию.

Ограничения на сборы

Отныне собрание людей в закрытых помещениях могут проводиться с участием не более 50 человек. Хотя разрешалось собираться до 200 человек.

Если же будет собираться, например, одна семья или круг друзей, то можно принимать не больше 5 гостей.

Справка. За последние недели в Норвегии увеличились случаи заболевания коронавирусом. Если в августе количество больных за неделю достигало 300 случаев, то в октябре оно выросло до примерно 900 случаев в неделю. Сегодня страна сообщила о почти 18 тысячах подтвержденных случаев COVID-19 и 279 смертельных случаев.