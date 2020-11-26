Норвежская компания Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL) отказалась от участия в проектах "Северный поток-2". Эта компания должна была выдать сертификат соответствия после завершения строительства трубопровода. Однако не стала этого делать из-за американских санкций.

Компания не выдаст сертификат соответствия "Северному потоку-2"

Госдеп США выпустил новое разъяснение "Акта о защите энергетической безопасности Европы". Согласно этому документу, DNV GL попала в перечень подлежащих санкциям. Об этом заявили в пресс-служба компании.

Читайте также При Байдене оппозиция к "Северному потоку-2" никуда не денется, – Bloomberg

Ведь DNV GL осуществляет контроль за теми судами, которые работают над российским трубопроводом. Специалисты компании проверяли безопасность и техническое соответствие проекту.

Наша работа по проекту "Северный поток-2" включает в себя рассмотрение документации и надзор за строительными работами на предмет соответствия нашему стандарту. Это включало мониторинг испытаний и подготовку оборудования, используемого на борту судов во время прокладки трубопровода,

– объяснили в компании.

Поэтому теперь сертификат соответствия "Северному потоку-2" предоставлять никому.

Это интересно! По информации немецких СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден может поставить точку в проект "Северный поток-2". Демократ и ранее заявлял, что выступает против строительства российского трубопровода. А новые санкции, которые готовят в Вашингтоне, могут окончательно заморозить проект.