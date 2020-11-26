Побоялись санкций: норвежская компания не будет сертифицировать "Северный поток-2"
Норвежская компания Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL) отказалась от участия в проектах "Северный поток-2". Эта компания должна была выдать сертификат соответствия после завершения строительства трубопровода. Однако не стала этого делать из-за американских санкций.
Компания не выдаст сертификат соответствия "Северному потоку-2"
Госдеп США выпустил новое разъяснение "Акта о защите энергетической безопасности Европы". Согласно этому документу, DNV GL попала в перечень подлежащих санкциям. Об этом заявили в пресс-служба компании.
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Ведь DNV GL осуществляет контроль за теми судами, которые работают над российским трубопроводом. Специалисты компании проверяли безопасность и техническое соответствие проекту.
Наша работа по проекту "Северный поток-2" включает в себя рассмотрение документации и надзор за строительными работами на предмет соответствия нашему стандарту. Это включало мониторинг испытаний и подготовку оборудования, используемого на борту судов во время прокладки трубопровода,
– объяснили в компании.
Поэтому теперь сертификат соответствия "Северному потоку-2" предоставлять никому.
Что известно о "Северном потоке-2"?
"Северный поток-2" – это газопровод, который Россия строит в обход Украины в Германию. Проект не могут завершить из-за санкций США. Последний раз ограничения ввели в октябре 2020 года. Они касаются компаний, которые будут предоставлять услуги или финансирование для судов, участвующих в процесс строительства газопровода.
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