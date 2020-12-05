Нотариус Киевского городского округа требовал почти 1,2 миллиона гривен "вознаграждения" за содействие в беспрепятственной государственной регистрации прав на завод и влияние на регистратора. Его задержали правоохранители.

Кроме того, задержали и посредника. Обоим сообщили о подозрении. Об этом написали на сайте МВД Украины.

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Детали дела

Нотариус угрожал клиентам создать проблемы с регистрацией, если они не дадут взятку. Надо отметить, что официальная стоимость услуг за проведение государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество составляет 11 800 гривен.

4 декабря нотариуса и ее сообщника задержали во время получения последней части неправомерной выгоды – 25 000 долларов.

Ранее было задокументировано получение ими еще двух "траншей" – 16 тысяч долларов и 28 тысяч гривен. Общая сумма неправомерной выгоды в эквиваленте национальной валюты – почти 1,2 миллиона гривен,

– говорится в сообщении.

Если вину нотариуса докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать руководящие должности на 3 года после освобождения.