Не смотря на то, что Джо Байден победил в президентской гонке в США и процесс передачи власти уже запущен, Дональд Трамп до 20 января все же остается действующим президентом. И, похоже, он решил использовать это время в полной мере, чтобы посеять хаос, развязать войну с Ираном. А значит оставить Байдену целый шлейф проблем и нивелировать все попытки новой команды бороться с режимом Путина.

Сегодня о тайном плане Трампа развязать полномасштабную войну между США и Ираном, как она повлияет на нового президента Байдена и почему она же может спасти режим Путина от неминуемого краха – в новом выпуске блога теории заговора на 24 канале.

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Итак, 27 ноября стало известно, что в пригороде иранской столицы Тегеран, был убит ведущий физик-ядерщик страны Мохсен Фахризаде. Его называют "отцом иранской ядерной бомбы". И это убийство связано, в первую очередь с ядерными разработками страны, которая бесконтрольно раздувает собственный арсенал. Министерство обороны Ирана заявило, что Фахризаде погиб "смертью мученика" и обвинило в убийстве Израиль.



Мохсен Фахризаде / Фото с просторов интернета

Что интересно – о том, что атаку на Фахризаде организовал Израиль, также сообщили источники New York Times в правительстве и спецслужбах США. Знал ли Вашингтон об атаке – скорее всего да. Ведь США и Израиль давно делились разведданными по Ирану. Учитывая этот момент – власти Ирана обвинили в атаке уже и США.

В то же время высший руководитель Ирана аятолла Али ХаменеИ потребовал "строго наказать исполнителей и их командиров".

Примечательно, что ряд западных источников утверждает, что Дональд Трамп в день инаугурации Джозефа Байдена, 20 января, планирует громко заявить о своем участии в президентской гонке уже в 2024 году.

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И многие аналитики называют убийство Фахризаде отнюдь не случайным, это скорее попытка Израиля и администрации президента США Дональда Трампа помешать восстановлению отношений между Тегераном и Вашингтоном при будущем президенте Джо Байдене. Который в свою очередь готов снять санкции с Ирана и восстановить программу по сворачиванию иранской ядерной программы. Более того, перемещая угол внимания новой команды Байдена на возможную войну на Ближнем Востоке, Трамп снимает удар с путинской России, которую Байден назвал врагом номер 1 для США.

Что же происходит

О том, что Иран разрабатывает собственное ядерное оружие и даже имеет собственные установки обогащения урана – известно давно. Иран еще со средины прошлого века является членом Международного агентства по атомной энергии и Договора о запрете испытаний ядерного оружия. Но в последнее десятилетие Иран наплевал на договор и начал разработку собственного ядерного арсенала, за что и получил санкции.

Наладить отношения с Ираном попыталась администрация Барака Обамы в 2015 году, когда подписала с Тегераном план по ограничению их ядерной программы и сняла часть санкций.



Барак Обама / Фото Getty Images

До 2018 года этот план с горем пополам работал, пока Трамп в одностороннем порядке из него не вышел, что дало зеленый свет иранским властям в открытую вернуться к разработке бомб, где главным стал тот самый ученый Фахризаде. А в январе этого года Тегеран уже в открытую заявил – да, мы делаем бомбы.

И все попытки администрации Трампа хоть как-то это сдержать – оказались несостоятельными. Более того, странная логика Трампа, мол, за пределами США, Америка не должна вести какие-либо войны, отразилась и на выводе войск из Ирака и Афганистана, где гегемонию может захватить Кремль.

В новой команде Байдена – подход иной, там уйма людей, в том числе Салливан и Блинкен, которые были причастны к подписанию плана с Ираном в 2015 году, и они же с радостью продолжили бы его в 2021 году. А все усилия направили бы на свержение режима Путина.

План Трампа

Но у Трампа и властей Израиля, похоже совсем другие планы – война, в результате которой в Иране должна сменится власть.

Дело в том, что Израиль в последнее время, не без участия администрации Дональда Трампа, выстраивает дипломатические отношения с рядом арабских стран в Персидском заливе, в том числе и с лидером Саудовской Аравией. И похоже довольно успешно.

По странному стечению обстоятельств, за несколько дней до нападения на Фахризаде, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посещает ту самую Саудовскую Аравию, где тайно встречается с кронпринцем Мухаммедом бин Салманом и госсекретарем США Майком Помпео.



Майк Помпео и Мухаммед бин Салман / Фото з твіттеру

А еще за несколько дней до этого Нетаньяху заявил, что его беспокоит желание новой администрации президента США Джо Байдена восстановить ядерное соглашение с Ираном. Мол, именно благодаря разрыву этого самого соглашения и попыткам Трампа усмирить Иран, многие арабские страны повернулись к Израилю лицом, а к Ирану спиной.

Поэтому Израилю выгодна недальновидность Трампа, а также его конфронтация с Байденом.

Трамп готов ради своих будущих президентских амбиций в 2024 году развязать войну в Персидском заливе и передать её по наследству Байдену. И тогда новая администрация президента США на следующие 4 года увязнет в иранской войне и не сможет должным образом заниматься внутренними проблемами страны.

И тогда, через 4 года, с гордо поднятой головой Трамп выйдет к американскому народу как некий мессия, мол, видите, ничего хорошего от этих демократов нет, даже войну закончить не смогли. Это с одной стороны.

И снова спасение Путина

С другой, может сам того не осознавая, Трамп снова спасает шкуру Путина, который уже начал окапываться в бункере, предчувствуя собственный крах после победы Байдена.

Дело в том, что если в Персидском заливе развяжется война, то насыщенные нефтью арабские страны могут нарушить свои поставки сырья. И тогда ценны на нефть могут взлететь. А этого Кремлю только и надо, чтобы снова впаривать всему миру свою нефть и восстанавливать умершую экономику.



Владимир Путин / Фото Getty Images

К тому же это развяжет руки Тегерану и Москве и первая с легкостью начнет в открытую закупать у второй вооружение. И тогда в интересах Кремля постоянно подстегивать Иран к конфликтам, чтобы годами не дать Вашингтону снова склонить Тегеран к подписанию соглашения о ядерном вооружении и сворачивании войны.

И вот Трамп, как будто бы подыгрывая, за несколько дней до убийства иранского ученого под Тегераном вводит в Персидский залив эсминец Нимитс с десятками самолетов, а в ближайшие дни в регионе ожидают еще несколько американских военных кораблей. Все это якобы для защиты американских военных, которых выводят из Ирака и Афганистана.

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В то же время, издание Axios сообщает, что израильская армия уже готовится к возможному ракетному удару США по территории Ирана. Ведь если это произойдет, то первые пули полетят именно в сторону Израиля, как союзника Вашингтона.

Но стоит вспомнить материалы издания New York Times, в которых говорилось, что еще зимой Трамп хотел нанести ракетный удар по Ирану, но его отговорили его же советники. Исходя из этого, удар от Трампа, под занавес своего правления, с которым разбираться придется уже Байдену, вполне реален.

Очевидно одно – Трамп до конца своего правления точно может развязать бойню на Ближнем востоке и подставить Байдена, для своего триумфального возвращения в Белый дом в 2024 году. Не очевидно другое – почему спасая свою шкуру, Трамп так отчаянно пытается спасти и шкуру Путина?