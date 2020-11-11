Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк заявил о новой тактике относительно кадровых назначений. В частности, на должности глав областных государственных администраций будут назначать "более жестких" кандидатов.

О новой тактике по подбору кандидатов рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк в комментарии Интерфаксу. В качестве примера он привел будущего главу Одесской ОГА Сергея Гриневецкого.

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Подоляк выразил убеждение, что Гриневецкий способен "уравновесить все одесские элиты". Мол, президентская вертикаль на местах должна иметь авторитет среди региональных элит.

Главы ОГА должны иметь возможность активно влиять на региональную повестку дня. Отсюда и новая тактика Офиса Президента – подбор более жестких кандидатов на глав областных администраций,

– заявил советник Андрея Ермака.

Кандидатуру Сергея Гриневецкого на пост главы Одесской ОГА правительство согласовало 11 ноября. Вместе с ним согласовали еще две кандидатуры – Виталия Кима на главу Николаевской ОГА и Василия Хомы на пост главы Сумской ОГА.