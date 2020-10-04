Второй раз не захотела становиться независимой: результаты референдума по Новой Каледонии
Жители Новой Каледонии во второй раз проголосовали за то, чтобы остаться частью Франции. Согласно предварительным результатам, явка на референдуме составила 85,64%
Более 50% опрашиваемых не желают, чтобы Новая Каледония получила полный суверенитет и стала независимой. Об этом сообщили на сайте Le Figaro.
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Результаты голосования
За то, чтобы Новая Каледония вышла из состава Франции, в 2018 году проголосовали 56,67%. В этот же раз доля тех, кто не поддерживает идею независимости, меньше – 53,26%.
"Каледонцы подтвердили свое желание покинуть Новую Каледонию в составе Франции. Это знак доверия к Республике. Я слышу и голоса тех, кто высказался в поддержку независимости. Вместе мы построим Новую Каледонию будущего", – отметил президент Франции Эммануэль Макрон.
Что известно о Новой Каледонии?
Это заморское владение Франции с особым статусом, расположенное в Тихом океане неподалеку от Австралии. Эти острова в 1774 году открыл англичанин Джеймс Кук. Их населяют примерно 240 тысяч человек. Из них более 40% составляют канаки – коренной народ острова. Еще более 25% – европейцы, из которых большинство французов. Остальные – народы близлежащих островов и юго-восточной Азии.
Референдум по суверенитету Новой Каледонии: кратко
- Нумейский договор 1998 года предусмотрел возможность проведения 3 референдумов о независимости территории.
- Первый референдум состоялся в 2018 году, а референдум 4 октября стал уже вторым.
- Новая Каледония к 2022 году может организовать еще один, окончательный референдум относительно своего статуса.