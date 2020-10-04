Жители Новой Каледонии во второй раз проголосовали за то, чтобы остаться частью Франции. Согласно предварительным результатам, явка на референдуме составила 85,64%

Более 50% опрашиваемых не желают, чтобы Новая Каледония получила полный суверенитет и стала независимой. Об этом сообщили на сайте Le Figaro.

Актуально Заморская территория Франции раздумывает о независимости – проведут референдум

Результаты голосования

За то, чтобы Новая Каледония вышла из состава Франции, в 2018 году проголосовали 56,67%. В этот же раз доля тех, кто не поддерживает идею независимости, меньше – 53,26%.

"Каледонцы подтвердили свое желание покинуть Новую Каледонию в составе Франции. Это знак доверия к Республике. Я слышу и голоса тех, кто высказался в поддержку независимости. Вместе мы построим Новую Каледонию будущего", – отметил президент Франции Эммануэль Макрон.

Les Calédoniens ont confirmé leur souhait de maintenir la Nouvelle-Calédonie dans la France. C'est une marque de confiance dans la République. J’entends aussi la voix de ceux qu’anime la volonté de l’indépendance. Nous construirons tous ensemble la Nouvelle-Calédonie de demain. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 4, 2020

Что известно о Новой Каледонии? Это заморское владение Франции с особым статусом, расположенное в Тихом океане неподалеку от Австралии. Эти острова в 1774 году открыл англичанин Джеймс Кук. Их населяют примерно 240 тысяч человек. Из них более 40% составляют канаки – коренной народ острова. Еще более 25% – европейцы, из которых большинство французов. Остальные – народы близлежащих островов и юго-восточной Азии.

Референдум по суверенитету Новой Каледонии: кратко