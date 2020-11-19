Книга президента США Барака Обамы о его пути в политике "Земля обетованная" разошлась рекордным тиражом в первый же день продаж. 17 ноября в США и Канаде купили 887 тысяч экземпляров.

Обама может стать автором года, книга которого продается лучше всего. Об этом сообщает CNN.

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Мемуары экс-президента уже обошли по тиражу бестселлер его жены Мишель Обамы "Становление". В первый день продаж книжные магазины распродали 725 тысяч экземпляров книги бывшей первой леди США.

Добавим, что "Землю обетованную" еще накануне выхода заказали тысячи людей. Один книжный магазин в Вашингтоне даже открылся в полночь, чтобы продавать книгу.

Обратите внимание! "Земля обетованная" – не первая книга Обамы. В 1995 году он выпустил труд "Дерзость надежды", а в 2006 году – "Мечты моего отца". Они стали бестселлерами в США. Книги принесли экс-президенту 8,8 и 6,8 миллиона долларов заработка.

Что известно о новой книге Обамы