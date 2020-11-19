Новая книга Обамы в первый день побила рекорд продаж
Книга президента США Барака Обамы о его пути в политике "Земля обетованная" разошлась рекордным тиражом в первый же день продаж. 17 ноября в США и Канаде купили 887 тысяч экземпляров.
Обама может стать автором года, книга которого продается лучше всего. Об этом сообщает CNN.
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Мемуары экс-президента уже обошли по тиражу бестселлер его жены Мишель Обамы "Становление". В первый день продаж книжные магазины распродали 725 тысяч экземпляров книги бывшей первой леди США.
Добавим, что "Землю обетованную" еще накануне выхода заказали тысячи людей. Один книжный магазин в Вашингтоне даже открылся в полночь, чтобы продавать книгу.
Что известно о новой книге Обамы
- 44-й президент США работал над "Землей обетованной" на протяжении нескольких лет.
- Книгу планируют перевести на 25 языков.
- Мемуары Обамы выпустит издательство Penguin Random House.
- В новой книге политик рассказывает о своем пути "к лидеру свободного мира".
- В частности, в "Земле обетованной" речь идет о мировом финансовом кризисе и взаимоотношениях Обамы с президентом России Владимиром Путиным.
- Кроме того, Обама оценил ситуацию США за время президентства своего преемника Дональда Трампа.
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