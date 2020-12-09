В начале декабря "Новая почта" предоставила больницам Полтавщины, благотворительным фондам "Свои" и "Корпорация монстров" сейчас самое необходимое оборудование для спасения жизни – 190 кислородных концентраторов. Ведь количество больных продолжает расти, а кислородное оборудование становится дефицитом.

Вторая волна пандемии набирает обороты, вирус распространяется очень быстро и мы понимаем, что только совместными усилиями и всесторонней помощью медицинским работникам можно минимизировать последствия пандемии. С первых дней карантина "Новая почта" присоединилась к противостоянию с COVID-19. Мы делали и в дальнейшем будем делать все от нас зависящее, чтобы "вооружить" наших врачей современным оборудованием, от которого зависит жизнь больных украинцев. Мы были и остаемся рядом,

– отметила Инна Поперешнюк, соучредитель Новой почты.

Так, 100 аппаратов компания предоставила трем больницам города Полтава: 30 аппаратов в больницу №3, 50 – в больницу №4 и еще 20 – в больницу №5. Остальные 90 концентраторов компания передала благотворительным фондам "Свои" в Киеве и "Корпорации монстров" в Одессе, которые будут предоставляться подопечным фондов с любого уголка страны и доставляться Новой почтой бесплатно.

"Мы очень благодарны за крайне необходимую помощь от нашего партнера Новой почты. Вскоре в нашу клинику будут госпитализироваться больные коронавирусом. Подача кислорода является вопросом жизни и смерти пациентов в тяжелом состоянии, а кислородные концентраторы позволят нам спасать людей", – отметила директор Полтавской клинической больницы №4 Лилия Погребняк.

Есть больные, которые не могут попасть в больницу в принципе. Это люди, прикованные болезнью к постели. Они лечатся под наблюдением семейного врача и мы обеспечиваем их кислородом. Есть больные, которые ожидают госпитализации, и они получают кислород под наблюдением семейного врача. Есть люди, которые выписываются из больницы с низкой сатурацией, и кислородная поддержка им понадобится в течение многих месяцев или даже всей жизни. Благодаря этой поддержке компании мы сможем предоставить больше помощи тем, кому очень нужны кислородные концентраторы,

– рассказывает директор БФ "Свои" Леся Литвинова.

"В определенный момент меня охватило отчаяние – на складе осталось два концентратора, поставки новых нужно ожидать 1-2 недели. При этом запросы поступали постоянно, лист ожидания перевалил за 14 человек. В этот момент появилась" Новая почта ", которая предложила нам свою помощь – через два дня 40 новых концентраторов уже отгружались в нашем офисе. Компания успела очень вовремя", – комментирует Екатерина Ножевникова, руководитель БФ "Корпорация монстров".

В целом "Новая почта" выделила на закупку кислородных концентраторов 12 млн грн.

Как сообщалось ранее, компания присоединилась к обеспечению украинских больниц медицинским оборудованием и средствами индивидуальной защиты с первых дней пандемии. 15 марта 2020 года руководство компании приняло решение о выделении 25 млн грн на закупку необходимого медицинского оборудования для борьбы с вирусом. Уже 18 марта региональные больницы получили первую партию гуманитарной помощи – рентгенографические аппараты и УЗИ-сканеры, биохимические автоматические анализаторы, аппараты для проведения мембранного плазмафереза ​​и искусственного дыхания, другое оборудование.