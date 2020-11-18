2 миллиона долларов на сплочение переселенцев: новая программа США
США решили запустить программу, целью которой является сплотить внутренне перемещенных лиц в Украине. Программу разрабатывали совместно с советом международных научных исследований и обмена – IREX. Стоимость проекта – 2 миллиона долларов.
Программу разрабатывали вместе с IREX
Программа рассчитана 2 года. Об этом сообщило посольство США в Украине в Твиттере.
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Цель программы – сплотить внутренне перемещенных лиц Украины и укрепить их социальную устойчивость перед российской агрессией,
– сообщили в американском диппредставительстве.
В Украине – около 1,5 миллиона переселенцев
Отметим, что с 2014 года, по предварительным подсчетам, были вынуждены покинуть дома из-за российской агрессии почти полтора миллиона человек. Однако, как сообщил вицепремьер – министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, пол миллиона из тех, кто зарегистрировался внутренне перемещенными лицами, так и не покинули территорию Донбасса. Большинство из них – пенсионеры.
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