США решили запустить программу, целью которой является сплотить внутренне перемещенных лиц в Украине. Программу разрабатывали совместно с советом международных научных исследований и обмена – IREX. Стоимость проекта – 2 миллиона долларов.

Программу разрабатывали вместе с IREX

Программа рассчитана 2 года. Об этом сообщило посольство США в Украине в Твиттере.

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Цель программы – сплотить внутренне перемещенных лиц Украины и укрепить их социальную устойчивость перед российской агрессией,

– сообщили в американском диппредставительстве.

Сполучені Штати раді розпочати разом із @IREXintl дворічну програму на суму 2 мільйони доларів, яка має на меті згуртувати внутрішньо переміщених осіб #України та зміцнити їх соціальну стійкість перед російською агресією #USUkrainePartnership https://t.co/VC158iiqjq — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 18, 2020

В Украине – около 1,5 миллиона переселенцев

Отметим, что с 2014 года, по предварительным подсчетам, были вынуждены покинуть дома из-за российской агрессии почти полтора миллиона человек. Однако, как сообщил вицепремьер – министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, пол миллиона из тех, кто зарегистрировался внутренне перемещенными лицами, так и не покинули территорию Донбасса. Большинство из них – пенсионеры.

Обратите внимание! В сентябре Верховная Рада отменила для внутренне перемещенных лиц туристический сбор. Поэтому, его не платят те переселенцы, которые до сих пор вынуждены жить в гостиницах, базах отдыха и санаториях.