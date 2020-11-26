Во время Львовского форума по безопасности эксперты из разных стран в течение 6 дней обсуждали новые вызовы миру, в центре внимания – коронавирус. В Украине форум состоялся уже в четвертый раз, а в формате экспертного онлайн-марафона – впервые. Соответствующие вопросы обсуждали более 30 экспертов и 350 участников из более 15 стран.

Участники форума отметили, что пандемия давно перестала быть проблемой только человеческого здоровья и приобрела все признаки международной угрозы. О том, как защитить демократические ценности в условиях пандемии, противодействовать дезинформации и другим угрозам – в программе "Фактор безопасности" на 24 канале.

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Влияние глобального кризиса на общество

Заместитель помощника генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии и коммуникации Кармен Ромеро отметила, что пандемия – это беспрецедентный вызов для всех стран. Глобальный кризис оказывает чрезвычайное влияние на население и экономику, он продемонстрировал, как то, что началось на другой стороне мира, может повлиять на все человечество, сказала Ромеро.

Система мировой безопасности оказалась бессильной перед новым вызовом, это заставило страны искать новые форматы сотрудничества. Пандемия изменила деятельность таких организаций, как НАТО. Впрочем Альянс успешно адаптировался к новому вызову, военнослужащие стран-союзниц помогали медикам в борьбе с инфекцией, в частности:

сооружали полевые госпитали,

перевозили тяжелобольных пациентов,

доставляли медицинское оборудование в различные уголки мира.

"Мы стараемся, чтобы помочь друг другу выйти из этого кризиса – НАТО поддерживает союзников и партнеров, оказывает гуманитарную помощь и строит больницы. Еще летом мы начали готовиться ко второй волне коронавируса, одобрили план действий и основали фонд, чтобы быть готовыми оказать помощь" , – рассказала заместитель помощника Генсека НАТО.

Участники форума заверили, что коронавирус уравнял государства, противодействовать пандемии не была готова ни одна страна, какой бы развитой она ни была. Поэтому государства объединяли усилия и помогали друг другу, чтобы опасная инфекция не переросла в катастрофу.

Пандемия заставила людей хоть и временно, но радикально изменить свой образ жизни. Правительства стран установили для граждан ограничения, обязательные для исполнения. Впрочем, чтобы люди эти правила соблюдали, они должны не только осознавать угрозу, но и доверять власти. Коронавирус поставил под сомнение надежность демократии.

Люди ожидают, что уже завтра будет безопасно, но за неимением надлежащих действий со стороны правительств в обществе рождается неуверенность и недоверие и они будут иметь долгосрочные последствия,

– сказал профессор Краковского университета Богуслав Пацек.

Угрозы для общества из-за пандемии

Коронавирус может стать новой – после ядерного оружия – самой большой угрозой для человечества, отметили участники встречи. Агрессивно настроенные силы пытаются использовать пандемию для достижения собственных интересов. Сейчас угрозы для общества все чаще создают невоенными и ненасильственными средствами.

Вместо того, чтобы пересекать границы на танках или стрелять, противники прибегают к кибератакам и дезинформации, такие нападения сложно выявить и отследить, а еще – определить агрессора. Из-за пандемии и карантина люди ограничены в передвижении и остаются дома, поэтому активно пользуются интернетом и становятся легкой мишенью информационной войны.

Кибератаки становятся все изысканнее, диверсионные технологии меняются. За последние 7 лет такие нападения стали сильнее, и они еще больше угрожают сфере безопасности во время пандемии,

– сказала заместитель помощника Генсека НАТО Кармен Ромеро.

Масштабная "инфодемия"

Коронавирус обнаружил уязвимость человечества не только к заболеванию, но и к воздействию на сознание. Еще в начале февраля 2020 года Всемирная организация здравоохранения заявила о масштабной "инфодемии". Слишком большой объем правдивой и ложной информации усложняет поиск достоверных источников. Специалисты призвали к борьбе с фейками в то время, когда весь мир борется против опасной инфекции.

"В условиях пандемии такая информация может расшатать демократию. Сейчас растет антизападный нарратив со стороны Китая и России относительно того, как общества ответствены за вирус и того, как авторитарные режимы способны лучше гарантировать безопасность людям, чем демократии во время пандемии", – отметила Кармен Ромеро .



Кармен Ромеро о росте антизападного нарратива / Фото "Европейский диалог"

Участники форума отметили, что люди незащищенные от фейков, "ботофермы" активно используют информацию в пагубных целях, в частности:

манипулируют фактами,

выдают ложь за истину,

побуждают людей к действиям, которые им не нужны.

Под удар попадают демократические ценности. По словам депутата Бундестага Томаса Эрнделя, пока что информация является мощным инструментом для недемократических систем, который дает им возможность контролировать все общество.

Поэтому участники форума призвали мировое сообщество защитить свою информационную идентичность. В то же время они предлагали сформировать документ, который бы урегулировал информационное поле – международную конвенцию о безопасности в Интернете, социальных сетях и СМИ.

Важны не только знания, но и способность формировать информационную среду демократическим путем. Ботофермы должны быть запрещены, а институты, которые прибегают к дезинформации, должны нести за это полную ответственность,

– отметил старший научный сотрудник университета Джона Хопкинса Питер Помаранцев.

В то же время участники дискуссии отметили, что механизмом противодействия пропаганде остается персональная информационная гигиена, способность каждого фильтровать и осмысливать факты и выделять источники, которым можно доверять.

Традиционные вызовы безопасности

Несмотря на угрозу коронавируса, традиционные вызовы безопасности не исчезли, отметили участники форума, наоборот пандемия усилила их – ситуация с безопасностью продолжает стремительно меняться. Заместитель помощника генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии и коммуникации рассказала, что коронавирус добавил непредсказуемости в и так довольно сложную ситуацию с безопасностью.

"Действия России является вызовом для евроатлантической безопасности, терроризм остается угрозой от государственных и негосударственных структур. Под угрозой наши границы, мы видим подъем Китая", – сказала она.

Агрессия России против Украины уже 6 лет подряд испытывает систему коллективной безопасности. Бывший заместитель Генсека НАТО Александр Вершбоу призвал союзников по Альянсу активнее привлекать Украину и Грузию к планированию безопасной среды. Участники дискуссии обсудили и ситуацию на Южном Кавказе, конфликт в Нагорном Карабахе нарушающий баланс в регионе.

Участники дискуссии обсудили и ситуацию на Южном Кавказе / Фото "Украинской правды"

Совместных действий и гарантий безопасности требует и Черное море. Эксперты согласились, что страны должны сформировать общую стратегию политики в регионе и продумать, как защитить торговые пути. Специалисты также отмечали важность военных учений и призвали страны НАТО к более тесному сотрудничеству с государствами-партнерами в Черноморском регионе.

Альянс помогает союзникам преодолевать недуг и усиливает свои оборонительные способности. Солдаты НАТО несут службу в миротворческих операциях – в Косово и Афганистане, в мультинациональных батальонах в Польше и странах Балтии. Заместитель помощника Генсека НАТО отметила, что как организация, они остаются на страже и будут реагировать на любые вызовы.

Новая стратегия НАТО 2030

Впрочем коронавирус продемонстрировал, что человечество должно быть готово к непредсказуемому. Поэтому Североатлантический Альянс берет курс на свое усиление, новая стратегия НАТО 2030 поможет выстроить более тесные отношения и усилить стойкость союзников и партнеров. Этот процесс построят на 3 принципах: поддерживать армию, быть сильными политически и на глобальном уровне.

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"Стратегия НАТО 2030 будет посвящена тому, как мы будем приспосабливаться к новым вызовам и как будем готовиться к угрозам следующего десятилетия. Альянс должен оставаться сильным прежде всего в военном обеспечении, но наши силы не могут быть сильными, без стойкого общества", – отметила Кармен Ромеро.

Пандемия коронавируса напомнила, что мы живем в мире, где все взаимосвязано. Гарантировать права, свободы и ценности невозможно без сильной экономики и совместных усилий всех стран. Преодолеть новые угрозы безопасности можно только объединившись – именно в этом состоит задача международного сообщества.

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