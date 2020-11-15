Представители президента России Владимира Путина якобы не хотят выполнять его указания по имплементации договоренностей, которые были достигнуты в Париже 9 – 10 декабря 2019 года. В таком случае можно считать, что Путина "подводит его собственная вертикаль".

Именно поэтому Украина хочет, чтобы Владимир Зеленский снова встретился с Владимиром Путиным. Об этом в одном из украинских телеканалов заявил спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Алексей Арестович, сообщает 24 канал.

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Он отметил, что есть 2 причины, почему украинская сторона просит российскую обеспечить новую встречу в "нормандском формате" до 24 декабря:

во-первых, есть насущные вопросы – такие, как обмен пленными;

во-вторых, Путин должен сказать, как строить мост: вдоль или поперек, ведь никто не знает, какая политическая воля руководства России, они пытаются делать дальше – это хочет понять и Украина, и международные партнеры.

Нужна встреча. У меня полное впечатление личное, что его подводит его собственная вертикаль – и они не выполняют то, что он им приказал, поставив свою подпись под парижскими соглашениями,

– сказал Арестович.

Он отметил, что в России решение стратегических и тактических вопросов "полностью зависит от воли одного человека и близкого круга, который на нее влияет". В частности, договоренностей, которые были достигнуты в Париже в 2019 году, так и не выполнили.



О чем договорились в Париже 9 Декабря / Инфографика 24 канала