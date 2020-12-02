Время бить тревогу: Новая Зеландия уже объявили чрезвычайную ситуацию из-за изменения климата
Парламент Новой Зеландии объявил чрезвычайную ситуацию из-за изменения климата в стране. Дело в том, что в последнее время Новая Зеландия страдает от наводнений, природных пожаров и других стихийных бедствий.
Таким образом, Новая Зеландия стала 33 страной, официально признали существование кризиса в сфере климата, сообщает британская газета Guardian.
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Парламентарии отметили, что Новая Зеландия страдает от меняющейся и крайне разрушительной погоды. В частности наводнений, подъема уровня мирового океана и природных пожаров. Под угрозой оказались благосостояние новозеландцев, основные виды промышленности, доступ к водным ресурсам и общественному здравоохранению.
Именно поэтому парламент принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации.
Новая Зеландия: карта
Что такое режим чрезвычайной ситуации?
Это обстановка в стране, которая характеризуется нарушением нормальных условий жизнедеятельности населения, вызванная катастрофой, аварией, пожаром, стихийным бедствием, эпидемией, эпизоотией, эпифитотией, применением средств поражения или другим опасным событием. Эта обстановка может привести к возникновению угрозы жизни или здоровью населения.
Во время чрезвычайной ситуации власть, а прежде всего – службы гражданской защиты будут работать усиленно, в специальном режиме.
Изменения климата в мире: главное
- Мировое сообщество уже много лет поднимает проблему изменения климата на высшем уровне. В 1992 году была принята Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата.
- Впоследствии, в 1997 году был принят знаменитый Киотский протокол. Он обязывает развитые страны сокращать выбросы парниковых газов.
- Однако отношение к протоколу разделилось: многие страны выразили мнение, что глобальные изменения климата не является безусловно доказанным и сдерживают их экономическое развитие.
- В результате Китай и Индия отказались брать на себя какие-либо конкретные обязательства, а США подписали Киотский протокол, но не ратифицировали его.
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