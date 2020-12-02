Парламент Новой Зеландии объявил чрезвычайную ситуацию из-за изменения климата в стране. Дело в том, что в последнее время Новая Зеландия страдает от наводнений, природных пожаров и других стихийных бедствий.

Таким образом, Новая Зеландия стала 33 страной, официально признали существование кризиса в сфере климата, сообщает британская газета Guardian.

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Парламентарии отметили, что Новая Зеландия страдает от меняющейся и крайне разрушительной погоды. В частности наводнений, подъема уровня мирового океана и природных пожаров. Под угрозой оказались благосостояние новозеландцев, основные виды промышленности, доступ к водным ресурсам и общественному здравоохранению.

Именно поэтому парламент принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации.

Новая Зеландия: карта

Что такое режим чрезвычайной ситуации?

Это обстановка в стране, которая характеризуется нарушением нормальных условий жизнедеятельности населения, вызванная катастрофой, аварией, пожаром, стихийным бедствием, эпидемией, эпизоотией, эпифитотией, применением средств поражения или другим опасным событием. Эта обстановка может привести к возникновению угрозы жизни или здоровью населения.



Во время чрезвычайной ситуации власть, а прежде всего – службы гражданской защиты будут работать усиленно, в специальном режиме.

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