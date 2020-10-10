В России в Красноярском крае в реку Ангара вылилось около 500 литров дизельного топлива. Из-за этого власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации, правда, спасателей не привлекают.

Что об инциденте говорят местные власти

О разливе нефтепродуктов и режиме чрезвычайной ситуации, сообщило управление МЧС России в Красноярском крае. Местные власти, со своей стороны, говорят о разливе смеси "воды и остатков дизтоплива".

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По данным экстренных служб, инцидент произошел в Кежемском районе на базе в городе Кодинск во время раскачивания баржи. Причиной могли стать неправильная транспортировка, а также значительный износ транспортного контейнера.

Местные власти уверяют, что ничего страшного не произошло и баржу починили мгновенно. В то же время обещает все детали обнародовать позже. Кроме того, экологи оценивают размер нанесенного ущерба.

На место выехали специалисты. Также там продолжается сбор нефтепродуктов из воды. Хотя глава Кежемского района заявил, что никакие нефтепродукты в воду не попадали и там сейчас нет масляных пятен.

По данным СМИ, разлив нефтепродуктов произошел 2 октября, когда в районе поселка Новая Кежма перекачивали топливо с баржи. Сначала фирма пыталась устранить последствия самостоятельно, но впоследствии сообщила в соответствующие службы. Поэтому об инциденте сообщили и лишь 9 числа.

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