На параде в честь 75-летия со дня основания Рабочей партии КНДР режим Ким Чен Ына показал новое оружие, в том числе – самую большую в мире межконтинентальную ракету. Что стоит за этой демонстрацией силы?

За последние два-три года это был первый действительно масштабный парад в Пхеньяне, где задействовали даже авиацию. Но дата была соответствующая: 75 лет со дня основания Рабочей партии КНДР. 24 канал рассказывает, что показали молодому Верховному лидеру и какие сигналы Северная Корея пытается отправить миру и в первую очередь – США.

Детали Северная Корея представила новую баллистическую ракету: фото

Правитель, который извинился: жизнь на Севере становится все хуже



Ким Чен Ын не смог сдержать слез, но это может быть лишь игра на публику / Скриншот: Youtube

Как ни странно для такого юбилея, когда все ждали прямую трансляцию, армия прошла/проехала/пролетела над Пхеньяном ночью или даже ближе к рассвету. А значит, все были вынуждены смотреть парад в записи. Почему приняли такое решение, пока не понятно. Возможно, Ким Чен Ын не хотел, чтобы его новые разработки увидели раньше, чем КНДР сама захочет выложить их в свободный доступ.

Читайте также Секретные документы и банки США: как КНДР отмывает деньги

Еще одно удивление – выступление лидера Севера. Там почти не было угроз югу, США и капиталистам. Ким Третий даже прослезился, благодаря народу, армии и спасителям. И было за что, потому что по Корее прошлись несколько мощных тайфунов, которые сделали и так невыносимую жизнь на Севере еще сложнее. Среди текста попадались фразы вроде "бесчисленные проблемы", "беспрецедентные катастрофы" и "серьезные угрозы".

Наш народ доверился мне, это доверие высокое как небо, глубокое как море. Но у меня не всегда получается его удовлетворять. Мне очень жаль, – сказал Ким Чен Ын во время выступления на площади Ким Ир Сена.

Официально, в КНДР нет коронавируса, но неофициально, скорее всего, ситуация иная. Границу с Китаем – главным и единственным союзником – закрыта, а значит – нет легальной и нелегальной торговли, которая приносила немалые средства Пхеньяну ранее. Шоу от Ким Чен Ына – хитрый ход со снятием ответственности с себя за свои же провалы через обстоятельства, которые от него не зависят.

К тому же санкции и голод никто не отменял. Да и китайская помощь сейчас не такая большая, потому что у Пекина хватает и своих проблем – надо восстанавливаться от пандемии и снова поднимать экономику.



Посол Северной Кореи в ООН Ким Сун заявил, что его страна достигла "ядерного сдерживания" и теперь сможет сконцентрироваться исключительно на экономическом развитии. Но внешние факторы лишь усиливают давление на режим в Северной Корее, и это не может не отразиться на поведении Ким Чен Ына.

Ночной парад и ракета-монстр



Звездами ночного парада стали новые мощные ракеты / Фото: KCNA

Ким Чен Ын еще в начале 2020 года обещал "новое стратегическое оружие".

Ракета-монстр На ночном параде показали новую межконтинентальную ракету на жидком топливе. Ее вез трак с 22 колесами! Первые На ночном параде показали новую межконтинентальную ракету на жидком топливе. Ее вез трак с 22 колесами! Первые оценки по размерам впечатляют: на 4,5 метров длиннее чем предшественница "Хвасонг-15", масса оценивается в 100-150 тысяч кг, это больше чем у ее крупнейшей "сестры" – советской SS-24 "Сатана".

Эксперты сейчас считают, что это – крупнейшая мобильная межконтинентальная баллистическая ракета, которую когда-либо видел мир. Правда, надо быть осторожными: КНДР часто выставляют на параде ракеты, которые еще не могут летать.

КНДР идет против мировых трендов, потому что страны с баллистическими ракетами пытаются сделать их меньше ради легкости и маневрирования. Большую ракету гораздо легче заметить и уничтожить еще на земле; не говоря уже о жидком топливе, которое делает подготовку гораздо длиннее, чем твердое.

Изолированное "королевство Кимов" все еще способно производить мощное оружие, несмотря на все ограничения и санкции. Пока что неизвестно, траки действительно изготовлены в КНДР, или Пхеньян немного модернизировал имеющиеся китайские. А вот ракета-монстр не взялась ниоткуда. Еще в декабре прошлого года КНДР испытала большой двигатель, предварительно севетский РД-250, на вертикальном стенде на полигоне Сохэ.

Актуально Что задумал Ким Чен Ын: ракетный тест и выборы в США

Южная Корея, опираясь на закрытые данные разведки, давно говорила, что КНДР разрабатывает более мощное вооружение, включая баллистические ракеты.

Только во время теста мир сможет проанализировать ее подробнее, в частности – дальность полета и двигатели. В арсенале Кима уже есть две МБР, способные – в теории – долететь до берегов США. Это "Хвасонг-14" и "Хвасонг-15". Новая ракета, возможно, предназначена для нескольких боеголовок (система MIRV – несколько независимо наведенных зарядов – Прим. 24).

Другой вариант – термоядерная бомба. Нагрузка, которую эта новая "игрушка Кима" может доставить в США – где-то 3,5 тонны. Для примера, "Хвасонг-15", по приблизительным оценкам, может нести до 1 тонны.

США под ударом Дополнительную угрозу для американской противовоздушной обороны новая ракета Кима создать может. Для каждой из нескольких боеголовок нужно соответствующее количество перехватчиков. И с этим есть ощутимая проблема, потому что эффективность нынешних американских систем для перехвата Дополнительную угрозу для американской противовоздушной обороны новая ракета Кима создать может. Для каждой из нескольких боеголовок нужно соответствующее количество перехватчиков. И с этим есть ощутимая проблема, потому что эффективность нынешних американских систем для перехвата составляет чуть более 50%.

Но и у КНДР есть старые нерешенные проблемы. Например, как обеспечить выживание носовой части, которая будет возвращаться в атмосферу, чтобы она не сгорела? Как управлять ею, чтобы точно доставить в цель?

Гораздо дешевле сделать несколько зарядов, чем несколько перехватчиков. Наша оборона на Аляске – уязвимое место, – подчеркнул в комментарии для Defense One ученый Джеффри Льюис из Института международных исследований в Миддлбери.

Последний раз, продолжает профессор Льюис в своем Twitter, закупка 14 ракет для перехвата стоила США... 1 миллиард долларов!

Сколько КНДР может запустить ракет? Это зависит от транспортеров, которые их перевозят. Сейчас их количество оценивается в примерно 12 штук, в основном это тяжелые WS51200 из КНР. На параде было четыре с новой ракетой, но они часто даже важнее: заменить потерянный WS просто нечем.



Еще одна новая ракета – "Полярная звезда"-4 для субмарины / Скриншот: Youtube

Из других новинок можно отметить пополнение "семьи" твердотопливных ракет "Полярная звезда" четвертой модификацией. Есть вероятность, что ее разработали специально для новой субмарины, которую строят в гавани Синпхо.

Чего на параде не было, так это МБР на твердом топливе. Скорее всего, главная мечта Ким Чен Ына еще находится в разработке. Но не исключено, что показанная во время празднования техника станет для нее основой.

Сложное решение В окружении врагов: откажется ли Япония от пацифизма из-за аппетитов соседей



Ракетные системы, пожалуй, самые опасные из всего арсенала КНДР / Фото: KCNA

Для Японии, Южной Кореи и Гуама основную опасность несут северокорейские ракетные системы залпового огня (РСЗО). Их становится все больше, некоторые уже способны выпускать по 5-6 ракет за один раз. Такие технологии действительно способны "превратить Сеул в море огня", как когда-то угрожала сделать Северная Корея. При этом у союзников ощущается дефицит защитных систем, особенно это касается Японии.

Что будет дальше: жизнь с ядерной КНДР

КНДР никогда не останавливала добычу и обогащение урана, система работала даже когда Ким жал руку Трампу в Сингапуре. Продолжается также производство и экспорт оружия, включая баллистические ракеты, атомные бомбы (потенциально, их число продолжает расти), химических и биологических реагентов.

И все это на фоне переговоров (неудачных, но тем не менее) с администрацией Трампа. Но когда-то терпение должно было лопнуть.

В новогодней речи 1 января 2020 года Ким Чен Ын отметил: теперь его страна уже не обязана соблюдать устный мораторий на ядерные испытания и запуски крупных ракет, поскольку консенсус не достигнут. Пхеньян требовал признания себя ядерной державой на уровне с Израилем или Пакистаном по схеме "вы не тестируете, мы делаем вид, что ядерки у вас нет".

Новая гонка вооружений? Сверхзвуковая гонка вооружений: мечты Путина, разработки Китая и амбиции США

Как пишут для портала 38 North эксперты Майкл Эллеман и Ванн Ван Дипен, новая сверхтяжелая ракета – призрак СССР эпохи Хрущева, который пытался показать США "кузькину мать". Стоит упомянуть, что советские SS-18, китайские CSS-4 и американские Titan-II – все были развернуты для одной большой мегатонной бомбы и нескольких фейковых зарядов, которые должны были отвлечь внимание ПВО. Северокорейская ракета многим напоминает именно американскую ракету эпохи Холодной войны "Титан".

Новое оружие является явным сигналом Вашингтону, этой администрации или, возможно, следующей – времени на достижение соглашения с Пхеньяном остается все меньше. А новые мощные ракеты способны очень быстро дестабилизировать ситуацию. На сегодня уже понятно, что КНДР не планирует отказываться от своего ядерного арсенала в ближайшем будущем, так что миру остается только жить с ним и искать способы сдерживания.

Что делать дальше, Пхеньян решит после того, как станет понятно, кто выиграет американские выборы. Хотя сейчас КНДР не планирует запускать ракеты, все очень скоро может измениться.