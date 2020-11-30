Из-за роста случаев заболевания COVID-19 впервые во многих городах Украины планируют отказаться от фудкортов, больших концертов и массовых гуляний на Рождество. В некоторых городах даже отменили установку новогодних елок.

Однако все ли согласны с такими решениями – неизвестно. Что об этом думают украинцы из разных городов – читайте в материале 24 канала.

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Киев

Анна: Если так надо, значит так надо. Здоровье – это самое важное, что есть у человека, а праздник еще будет, это не первый и не последний.

Сергей: новогоднее настроение – это очень важно. Опять же воздух, улица – почему нет?

Кропивницкий

Владимир: она (Елка – 24 канал) себе пусть стоит, а мы будем ехать и смотреть, есть ли она, или нет. Возможно, они еще передумают ее ставить. Пандемия, дома надо сидеть, а не по улице бегать.

Инесса: Нужно установить (елку – 24 канал). Я не считаю, что она как-то может помешать пандемии. Как без елки? Люди все равно будут ходить фотографироваться. Без елки нельзя.

Наталья: во время пандемии, мне кажется, это лишнее. Потому что шумного празднования, видимо, не будет. Не будет этих столов (на ярмарках – 24 канал), чтобы постоять, потому что это тоже будет скопление, поэтому лучше дома и не тратить столько средств из городского фонда. Лучше эти деньги потратить на что-то уместное, а не на гирлянды и елку.

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Илья: по моему мнению, нет (не стоит устанавливать елку – 24 канал). Это будет скопление людей, распространение коронавируса. Для безопасности людей лучше бы этого не делали.

Анастасия: мне кажется, что нет какого-то смысла не устанавливать елку. Люди могут подцепить коронавирус в любом месте: или возле елки, или в супермаркете. Поэтому я за то, чтобы устанавливать елку, праздник чтобы какой-то был. Все-таки новогоднее настроение елка создает.

Ровно

Виктория: Нет, конечно (не устанавливать елку – 24 канал). Деньги надо целесообразно тратить. У нас с дорогами проблема, со здоровьем, оборудованием. А елка – можно и обойтись 1 год.

Валентина: А радость разве запрещается? Это же позитив, который лечит.

Запорожье

Виталий: я считаю, что елки надо ставить в городах и на площадях города. Это все происходит на улице, поэтому люди должны сами соблюдать меры безопасности, ходить в масках, смотреть на елку и радоваться.

Светлана: возможно, это и неправильно, но для детей должен быть хоть какой-то праздник, если они не попадут в детские сады. А на улице, я думаю, это более безопасно. Все равно же мы гуляем с детьми.

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Мариуполь

Ярослав: конечно, стоит (создавать – 24 канал) праздничное настроение. Хоть пандемия коснулась каждого, зашла в дом каждого человека, даже к тем, кто в это не верил. Все грустно, хочется, чтобы хоть что-то оставалось веселым, радостным. Пусть не будет гуляний, собраний, но визуально должно быть радостно. Надеемся, что пандемия закончится война на Донбассе закончится, надежда должна быть.

Елена: стоит, у нас и так все преувеличено, мрачно, серо, хочется какого-то праздника. Когда снаружи смотришь, радуешься, то и внутри приятно и тепло. И дома, и на работе, и на улице. Тогда будет что-то ощущаться. Новый год – это Новый год, какие чудеса всегда сбываются. Всем здоровья и всего наилучшего.

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