На Черниговщине вечером 23 ноября полицейские с пограничниками остановили грузовик доверху заполненную соснами. Произошло это в нескольких километрах от границы. Никаких документов не деревья у водителя не было.

Грузовик Renault ехал на украинских номерах, но на дверях автомобиля был нарисован российский флаг. Об этом сообщили в МВД.

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Что сообщили правоохранители

Автомобиль остановили, чтобы проверить законно ли он находится в пограничной зоне. За рулем грузовика был житель приграничья, который сказал, что перевозит сосны. Однако, как отмечают правоохранители, никаких документов на разрешение он предоставить не смог.

Во время осмотра транспорта оказалось, что закрытый прицеп заполнен соснами. Всего там было 800 молодых хвойных деревьев без необходимых маркировок,

– рассказали в МВД.

На Черниговщине остановили грузовик, загруженный соснами: видео Госпогранслужбы

Правоохранители отметили, что такие сделки с новогодними деревьями в этом году начали фиксировать достаточно рано, ведь зимний сезон еще не начался.

Деревья изъяли, а водителя привлекут к ответственности

Из-за этого инцидента правоохранители откроют уголовное производство по статье о незаконном перевозки, хранение и сбыт леса. Нарушителю грозит лишение свободы до 3 лет.

Все сосны из грузовика изъяли представители Нацполиции. Теперь экспертам предстоит установить сумму ущерба, причиненного государству из-за вырубки новогодних деревьев.



На Черниговщине правоохранители перехватили фуру с 800 соснами / Фото ГПСУ