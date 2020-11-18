Новый глава Черноморска Одесской области Василий Гуляев сообщил, что инфицировался коронавирусом. Сейчас чиновник находится на самоизоляции и продолжает работать.

Гуляев дважды делал ПЦР-тестирование

О своем диагнозе Гуляев рассказал в фейсбуке. Политик отметил, что делал ПЦР-тестирование дважды, первый раз результат был отрицательный, а вот второй подтвердил, что у него все-таки коронавирус.

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Черноморский исполком будет работать в дистанционном режиме. У нас есть в исполкоме подтвержденные больные,

– отметил Гуляев в видео.

Новый городской глава отметил, что чувствует себя нормально, пока никаких симптомов недуга у него нет.

Больной коронавирусом мэр против карантина выходного дня

Несмотря на то, что Гуляев сам подхватил коронавирус, он выступает против введения карантина выходного дня. Мэр даже подписал письмо к премьер-министру с просьбой отменить решение правительства.

Мы хотим доказать, что карантин выходного дня по сути ничего не дает. Он дает лишь одно – притеснения некоторых предпринимателей, не всех, а некоторых. И мы хотим показать, что у нас все предприниматели одинаковые,

– подчеркнул Гуляев.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине

По состоянию на 18 ноября в Украине обнаружили 570 173 случая коронавируса, из них летальных – 10 112. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 12 496 человек. Сейчас Украина находится на 17 месте в мире по количеству инфицированных.