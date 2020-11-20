Новоизбранный городской голова Болехова Иван Яцинин 20 ноября попал в ДТП. В столкновении пострадали 4 человека. Всех госпитализировали в местную больницу.

Как известно, вероятной причиной стало то, что водитель автомобиля Mercedes Vito превысил скорость и не справился с управлением. Он влетел в припаркованный автомобиль Opel Astra, об этом рассказала пресс-секретарь областной полиции Кристина Максимчак, сообщает "Суспільне Карпати".

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В авто Mercedes Vito находились 2 пассажира. Также пострадал в ДТП водитель автомобиля SsangYong Rexton. Всех госпитализировали в больницу.

Правоохранители установили, что водитель Mercedes Vito имел признаки алкогольного опьянения. Однако он отказался от экспертизы на драгере. У него взяли кровь для анализа в медицинском учреждении,

– рассказала Максимчак.

Результаты анализов водителя ожидают. Следователи уже открыли уголовное производство.

Водитель автомобиля Mercedes Vito, вероятнее всего, был пьян / Фото "Суспільне"