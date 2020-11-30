В Днепропетровской области 30 ноября в реанимацию привезли 18-летнего парня. Его избили два старших мужчины. Парень умер в больнице. Это произошло в городе Новомосковск.

Правоохранители быстро нашли подозреваемых и задержали их. Одному 38 лет, другому – 43 года. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

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Что произошло в Новомосковске

Типичная ситуация – вечером компания друзей отдыхала на одной из улиц города. Молодые люди пили алкоголь. Неподалеку от них гуляла еще одна группа человек. Между мужчинами возник конфликт. Дошло до драки – двое более взрослых мужчин избили 18-летнего парня. Он получил серьезные травмы и попал в реанимацию – там, к сожалению, парень умер.

Что грозит подозреваемым?

Их будут судить по статье – нанесение умышленных тяжких телесных повреждений, что привело к смерти. Им грозит тюрьма до 10 лет.