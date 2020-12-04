В Новомосковске на Днепропетровщине, 95-летний ветеран Второй мировой войны получил медаль от российского президента Владимира Путина. Возмутительные медали в Днепропетровскую область передали из Харьковского совета ветеранов Украины.

В Новомосковске награды раздала городская организация ветеранов. Речь идет о 15 юбилейных медалях "К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне" от имени президента страны-агрессора. О ситуации информирует местное издание "Depo.Днепр".

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В частности, такую ​​медаль получил 95-летний ветеран войны Василий Волошко. Семья мужчины возмутилась и решила не передавать ему награду. Там отметили: ветеран сейчас болеет, а такой "подарок" может негативно повлиять на состояние его здоровья.



Удостоверение, поступило вместе с медалью / Фото "Depo. Днепр"

Кроме того, семья готовит заявление в СБУ, чтобы наказать виновных. Медаль держат в качестве вещественного доказательства.

Это все вещественные доказательства, а я считаю, что это преступление против нашего государства. Сегодня, когда идет война, когда против нас воюет Россия, кроме возмущения, прямой злости – ничего не может быть,

– рассказала дочь ветерана госпожа Любовь.

Женщина призналась, что хотела сразу бросить награду и удостоверение там, где их выдавали. Впрочем, когда эмоции улеглись, решила сохранить нежелательную награду как вещественное доказательство.

На Днепропетровщине раздают медали от Путина: видео

По словам госпожи Любы, ее отец заядлый патриот, а с начала войны на Донбассе регулярно поддерживал украинскую армию. В частности, откладывал из своей пенсии деньги на приобретение необходимых вещей и продуктов. О медали от Путина ему не рассказывали, потому пожилой человек может не выдержать такого стресса.

Что сказали в совете ветеранов Новомосковска

Там признали, что это не ошибка, а награды на самом деле – от Путина. Это 11 телеканала Днепра подтвердил председатель совета Михаил Горбов.

Граждан Украины действительно наградили медалями страны-агрессора. В этом Горбов видит ничего удивительного. Он добавил: такие же награды получили еще 14 ветеранов.

В Новомосковске 15 медалей из РФ поступили от областного совета ветеранов Харькова. Известно, что организация существует не так давно – год и 8 месяцев. Вероятно, медали из России попали в Украину нелегально.