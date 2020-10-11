Азербайджан и Армения нарушили режим перемирия в Карабахе. Только к вечеру огонь прекратили. Александр Лукашенко встретился в СИЗО с заключенными оппозиционерами. В Кыргызстане снова арестовали экс-президента Атамбаева. А также утвердили премьером Жапарова. У боевиков на Донбассе заметили британские винтовки. Такими были главные новости субботы, 10 октября.

Самые важные новости Украины и мира за субботу, 10 октября:

Сорванное перемирие в Нагорном Карабахе

Подробно здесь В Нагорном Карабахе сорвали перемирие: Армения и Азербайджан обвиняют друг друга

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана 9 октября сели за стол переговоров в Москве. Результатом встречи стала договоренность о перемирии, которое должно было начать действовать с 10 октября.

Однако войска, находящиеся в самом Нагорном Карабахе, о перемирии, кажется и не слышали. Еще с ночи 10 октября здесь продолжаются ожесточенные бои.

Стороны обвиняют друг друга

В срыве перемирия Баку обвиняет Ереван и наоборот.

В Азербайджане заверили, что в результате наступательной операции были убиты армянские военнослужащие. Кроме того, азербайджанские войска уничтожили танки, артиллерийские установки, радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы.

В Ереване говорят, что перемирие нарушили азербайджанцы

В свою очередь, Армения сообщила о гибели 28 своих военнослужащих. Кроме того, по словам Минобороны Армении, именно азербайджанские войска проигнорировали перемирие и в 12:00 открыли огонь по участку Караханбейли. В то же время войска Нагорного Карабаха пытаются остановить наступление.

Обстрел азербайджанского города Гянджа

Министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли азербайджанский город Гянджа. В Ереване эти обвинения опровергли.

Упомянутые претензии абсолютно ложные и не имеют никакого отношения к реальности,

– ответил представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

По данным МЧС Азербайджана, ракета попала в жилой дом и полностью разрушила здание. По предварительной информации, в результате обстрела пострадали 17 человек, спасатели извлекли из-под завалов тела пяти погибших.

Вечером 10 октября в Баку заявили о прекращении огня

Только к вечеру 10 октября в Баку заявили, что таки прекратили огонь в Нагорном Карабахе. Азербайджанские военнослужащие подавили огневые точки противника.

Заметим, бои в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября, хотя конфликт длится около 30 лет. По данным ООН, в результате боевых действий погибли больше 50 мирных жителей.

Смотрите видео, как Азербайджан уничтожал военную технику Армении: