В столице Греции Афинах неизвестный избил третьего президента Грузии Михеила Саакашвили. Президент Польши Анджей Дуда начал свой визит в Украину со встречи с Владимиром Зеленским. Кроме того, украинский президент дал большое интервью BBC. Таковы были главные новости 12 октября.

Самые важные новости Украины и мира за понедельник 12 октября:

В Афинах нападения на Саакашвили

Инцидент произошел во время встречи Саакашвили с представителями грузинской диаспоры. Экс-глава Одесской ОГА является кандидатом в премьеры Грузии. На мероприятии он представлял свою программу.

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В один момент, когда грузинский и в то же время украинский политик шел к кинотеатру, на него напал неизвестный мужчина. Заметим, что третьего грузинского президента перед нападением окружили сторонницы, с которыми он должен был провести встречу. Также на месте происшествия работали представители греческой полиции.

На Михеила Саакашвили напали в Греции: смотрите видео​

Однако злоумышленнику все же удалось наброситься на свою жертву с кулаками и избить ее. По данным СМИ, мужчина также распылил перцовый баллончик в толпе сторонников политика. В итоге там образовалась паника.

Сам Саакашвили выразил убеждение, что это была провокация, направленная против безопасности его сторонников.

Спасибо греческой полиции за высокопрофессиональную, быструю и адекватную реакцию, предотвращение провокации и гарантии безопасности наших соотечественников во время встречи,

– написал он.

Неизвестный избил Саакашвили: смотрите видео

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Визит Дуды в Украину: о чем договорились польский и украинский президенты

Еще накануне вечером президент Польши Анджей Дуда прибыл в Украину. Находиться он здесь будет три дня. В первый же день польский лидер встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Во время встречи политики обратили особое внимание на вопросы экономического и инвестиционного сотрудничества.

Коротко о договоренности

Одной из основных тем стал вопрос экономического и инвестиционного сотрудничества. Украинский президент подчеркнул, что пандемия коронавируса несколько замедлила темпы экономического сотрудничества Украины и Польши.

Но сегодня мы можем восстановить положительную динамику и рост предыдущих лет. Такой оптимизм дают объемы польских инвестиций в экономику Украины,

– отметил Владимир Зеленский.

В вопросах экономического сотрудничества президент Украины заявил о подписании на встрече ряда важных документов, которые, в частности, гарантируют перспективы увеличения инвестиций в экономику Украины.

О чем договорились президенты

планы об объединении транспортно-транзитного потенциала двух государств,

открытие нового генерального консульства Украины во Вроцлаве,

осуществление шагов для урегулирования вопроса общей исторической памяти,

создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций двух государств.

Кроме этого, стороны договорились, что функционирование польских школ в Украине и украинских школ в Польше будет отдельно урегулировано межправительственным соглашением стран. В то же время Зеленский заговорил о возможности проведения Олимпиады или чемпионата мира по футболу с Польшей.

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Зеленский дал большое интервью BBC: самые громкие заявления

Президент Украины Владимир Зеленский дал развернутый комментарий BBC. В нем украинский лидер рассказал о взаимоотношениях с предшественником Петром Порошенко, возможном увольнении генпрокурора Ирины Венедиктовой и прокомментировал падение собственных рейтингов.

Война на Донбассе и перемирие

Президент Украины подчеркнул, что за 75 дней тишины на Донбассе погиб один человек. Президент считает это победой, впрочем добавляет, что не все обещанное выполнили.

Мы реально не реагируем на какие-то одиночные выстрелы с оккупированной территории. Мы не должны делать то, что приведет к эскалации этого конфликта. Хотя есть потери,

– сказал глава государства.

Условие для отставки президента

Он в очередной раз подчеркнул, что не цепляется ни за рейтинги, ни за власть. Если же не сможет закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами.

Впрочем Зеленский все же надеется, что сможет заключить мирное соглашение с президентом России Владимиром Путиным, который должен вернуть украинские территории, в частности, Крым. Глава государства верит в это, однако отмечает, что Украине нужна помощь целого мира.

"Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно", – добавил президент.

Порошенко – олигарх и должен жить по закону

Владимир Зеленский утверждает, что не влияет на правоохранительные органы, однако он дал поручение, чтобы все олигархи жили по закону".

"Нет своих-чужих, все олигархи, они должны жить по закону. Порошенко – один из этих олигархов. Я не влияю на жизнь господина Порошенко, слава богу", – отметил глава государства.

73% – это приговор Порошенко

Вы знаете, что касается 73%, правда в том, что это приговор был господину Порошенко. Что касается потери рейтингов, то я вам сказал, что не цепляюсь за них,

– отметил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что ему не безразлично, когда люди говорят, что он потерял рейтинг. Однако объяснил ситуацию с цифрами.

"В первом туре я победил, где-то 33% было. Сейчас у меня те же цифры", – заявил президент.

У Венедиктовой есть время до конца года

Украинский лидер объяснил отставку предыдущего генпрокурора Руслана Рябошапко отсутствием результатов. Мол, полгода слишком мало, чтобы "пересажать всех", но конкретные шаги уже должны быть.

И если сейчас новый генпрокурор до конца года не покажет своего результата, ей я дам такой же ответ,

– заявил Владимир Зеленский.

Как экс-подопечный Захарченко Татаров оказался в ОПУ

Президент назвал "просто словами" реакцию родственников Небесной Сотни, которые закидали главе государства "возвращение ко временам Януковича" из-за назначения в ОПУ Олега Татарова, который работал в МВД во времена беглого президента.

Этот конкретный человек никого не разгонял. Я уважаю Майдан, мы уважаем память погибших, я патриот, я президент Украины. Я никогда не назначил бы человека, который разгонял людей на Майдане,

– заверил Владимир Зеленский.

Украинцы не хотят общаться с россиянами

Глава государства считает, что членство в НАТО – это важнейшая поддержка, в которой сейчас нуждается Украина. В частности он отметил тот факт, что наше государство уже стало партнером Альянса с расширенными возможностями. Он также уверен, что если США и страны Евросоюза не хотят потерять Украину, они должны ее поддержать.

Зато президент в несколько ином свете отметил отношения с Россией. Он подчеркнул, что во времена Советского Союза два народа жили бок о бок и уважали друг друга.

И сейчас у нас война, сейчас у нас ненависть, сейчас украинцы не хотят общаться с русскими, потому – НАТО. Если кто-то говорит, что это фантастика – ну, посмотрим,

– подытожил Зеленский.

Интервью Владимира Зеленского: смотрите видео

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Николаевский канатоходец

В Николаеве случился самый настоящий курьез. Местный экстремал необыкновенно передвигался между домами. Так, мужчина по проводам совершил путешествие от одной многоэтажки к другой. Инцидент наблюдали жители микрорайона Соляные.

На видео, появившемся в сети, видно, что экстремал не имел ни страховки, ни других средств безопасности. Местные говорят, что такое он делает не впервые. Впрочем до сих пор неизвестно, для чего он так передвигается.

Парень перелезает между домами по проводам в Николаеве: видео