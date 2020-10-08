Главные новости 7 октября: результаты расшифровки черных ящиков Ан-26, новый президент НАН
Черные ящики Ан-26 расшифровали: расследование выявило грубые нарушения. Анатолий Загородний стал президентом НАН Украины. Украина и Великобритания подписали Меморандум об усилении сотрудничества в военно-технической сфере. Украинцы начали хуже относиться к России. Андрей Коболев прогнозирует падение цен на газ зимой 2020 – 2021 годов. Таковы были главные новости среды, 7 октября.
Самые важные новости Украины и мира за среду, 7 октября:
Результаты расшифровки черных ящиков Ан-26
По данным дешифровки бортовых самописцев удалось полностью восстановить трагический шестой полет самолета Ан-26Ш, сообщил председатель Правительственной комиссии по вопросам расследования авиакатастрофы вице-премьер Олег Уруский.
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Что удалось установить
- Содержание переговоров – как между членами экипажа, так и с руководством полетов.
- Техническую причину нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по "ИКМ" (измеритель крутящего момента). Это случилось в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя.
- Расследование показало наличие грубых нарушений: как в выполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом.
Сейчас правительственная комиссия по расследованию причин крушения самолета Ан-26Ш продолжает свою работу. Министерство обороны должно завершить собственное служебное расследование 12 октября. Впоследствии материалы передадут в военные комиссариаты.
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Что известно об авиакатастрофе Ан-26
- Военный самолет Ан-26 разбился во время учебного полета 25 сентября. Трагедия случилась возле Чугуева на Харьковщине.
- Погибли 19 курсантов и 7 офицеров. Спастись удалось лишь одному курсанту – Вячеславу Золочевскому.
Авиакатастрофа у Чугуева 25 сентября / инфографика 24 канала
Новый президент НАН Украины
7 октября путем тайного голосования выбрали нового президента Национальной академии наук Украины. Им стал Анатолий Загородний.
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Что известно о Загороднем
- Ему 69 лет, он родом с Полтавщины. С 1972 года работал в Институте теоретической физики НАН Украины. В 2003 году стал директором этого института.
- В 1992 – 2005 годах был профессором Киево-Могилянской академии, а в 2009 – 2011 годах работал главным ученым секретарем НАН.
- Загородний известен своими научными трудами в области теоретической и математической физики, теории плазмы, статистической физики. Также ученый развивал научные теории в этих направлениях.