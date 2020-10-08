Самые важные новости Украины и мира за среду, 7 октября:

По данным дешифровки бортовых самописцев удалось полностью восстановить трагический шестой полет самолета Ан-26Ш, сообщил председатель Правительственной комиссии по вопросам расследования авиакатастрофы вице-премьер Олег Уруский.

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Сейчас правительственная комиссия по расследованию причин крушения самолета Ан-26Ш продолжает свою работу. Министерство обороны должно завершить собственное служебное расследование 12 октября. Впоследствии материалы передадут в военные комиссариаты.

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Новый президент НАН Украины

7 октября путем тайного голосования выбрали нового президента Национальной академии наук Украины. Им стал Анатолий Загородний.

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Интересно! В течение 58 лет президентом НАН Украины был известный ученый Борис Патон. Однако 19 августа 2020 года он умер. Ранее Патон рассказывал, что видит следующим президентом НАН именно Загороднего.

Великобритания и Украина подписали меморандум

Министр обороны Украины Андрей Таран и госсекретарь по вопросам обороны Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес подписали Меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством в военной и военно-технической сферах.

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В частности, документ предусматривает сотрудничество в оборонной отрасли. Важным является привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере 1,25 миллиарда фунтов стерлингов.

В Офисе Президента сообщили, что сотрудничество повысит эффективность и позволит сократить сроки реализации совместных проектов в оборонной сфере. А это является критически важным в условиях обострения ситуации, который проходит в Черноморском регионе.

Украинцы стали хуже относиться к РФ

В августе и сентябре украинцы стали хуже относиться к России. Зато со стороны россиян зафиксировали противоположный результат. Об этом свидетельствуют результаты совместного проекта Киевского международного института социологии и российской негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр".

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Результаты исследования

Как украинцы относятся к РФ:

42% – хорошо или очень хорошо;

42% – плохо или очень плохо;

16% – не определились.

Как россияне относятся к Украине:

48% – хорошо или очень хорошо;

43% – плохо или очень плохо;

9% – не определились.

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Социологи также отметили, что отношение украинцев к России существенно зависит от региона:

на западе положительно относятся к России 30%,

в центре – 38%,

на юге – 52%,

на востоке – 56%.

Большинство тех, кто негативно относится к РФ, проживают в западном регионе (56%), меньше всего таких людей в восточном (27%).

К слову, похожий результат, когда отношение россиян к украинцам лучше, чем украинцев к русским фиксируют второй раз за всю историю наблюдений.

Как менялась статистика

За весь период наблюдений (кроме сентября 2019 года) украинцы лучше относились к России , чем россияне к Украине.

, чем россияне к Украине. В сентябре 2019 года отношение россиян к Украине было несколько лучше, возможно, из-за ожидания, что новая украинская власть изменит отношение украинцев к России.

После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе произошло резкое падение положительного отношения украинцев к России (с 90% до 30%), но после окончания активных боевых действий отношение украинцев к России снова несколько улучшилось.

Что известно об опросе?

КМИС провел его методом телефонного интервью в период с 12 по 16 сентября 2020 года. В целом опросили 2 000 респондентов в возрасте от 18 лет из разных областей Украины, кроме временно оккупированных территорий и аннексированного Крыма. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Обратите внимание! 7 октября Владимир Путин празднует 68-летие. Ко дню его рождения движение Pussy Riot вывесило радужные флаги ЛГБТ на здании администрации президента и других административных зданиях России. Подробнее об этом читайте по ссылке.

Прогноз Коболева по ценам на газ

Председатель правления "Нафтогаза" убежден, что цены на голубое топливо в Украине снизятся. По его словам, произойдет это зимой 2020 – 2021 года.

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Коболев объяснил, что цена на газ может снизиться, ведь в газохранилищах находится рекордный объем газа – 28 миллиардов кубометров. Он добавил, что "необычность рекорда" в том, что большая часть газа принадлежит частным игрокам.

Если весь этот объем направится к украинским, а также европейским потребителям, то велика вероятность, что увидим ценовые сдвиги, и цены для украинских потребителей будут ниже, чем на европейских рынках,

– сказал Коболев.

В то же время он отметил, что компании закачали такое количество газа, которое позволит обезопасить прохождение отопительного сезона, а также заработать дополнительные средства на разнице между летними и зимними ценами. Однако, по словам Коболева, снижение цен на газ будет иметь негативное влияние на украинские газодобывающие компании.

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К слову, цены на газ в октябре повысились. В большинстве поставщиков они попадают в диапазон 6,5 – 6,8 гривны за кубический метр (это уже с учетом НДС). Но можно найти и более дешевый газ – по 4,12 гривны.