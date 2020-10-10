Баку и Ереван договорились о перемирии. Правительство обновило карантинные зоны, большинство областных центров – в оранжевой. Верховный суд обязал Владимира Зеленского говорить на украинском. В Киеве и 5 областях почти полностью заполнены больницы, в Донецкой области переполнены. Таковы были главные новости пятницы, 9 октября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Прекращение огня в Карабахе

При посредничестве России в Москве прошли переговоры между главами МИД Армении и Азербайджана.

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В итоге стороны заключили совместный документ, в котором договорились о таком:

С 12 часов 10 октября 2020 года – прекращение огня для гуманитарных целей (обмена пленными и чтобы забрать тела погибших при посредничестве Красного Креста).

(обмена пленными и чтобы забрать тела погибших при посредничестве Красного Креста). Азербайджан и Армения вернутся к переговорам в минском формате для мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Формат переговоров не изменится.

Бесплатные тесты на коронавирус

Кабинет Министров Украины одобрил решение, которое позволяет бесплатно сдавать тесты на коронавирус в частных лабораториях. Деньги на проведение тестирования в частных заведениях выделили из государственного бюджета.

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Кроме того, лабораторным центрам, подчиненным Министерству здравоохранения, дополнительно выделили 100 миллионов гривен на закупку услуг по проведению тестирований методом-ПЦР в учреждениях здравоохранения, независимо от формы собственности.

Этим актом мы добавляем частные лаборатории к процессу тестирования, а именно, чтобы это было бесплатно для граждан Украины,

– заявил глава Минздрава Максим Степанов.

К слову, цены на ПЦР-тест в частных лабораториях стартуют от 1,5 тысячи гривен, а из-за значительной загруженности государственных лабораторий люди часто были вынуждены тестироваться именно в частных лабораториях. Так, около 30% всех проведенных тестов выполняли именно частные лаборатории.



Как подготовиться к ПЦР-тесту на коронавирус / Инфографика 24 канала

Новые карантинные зоны

Еще одно решение, одобренное на заседании правительства – обновление карантинных зон. Почти все областные центры попали в оранжевую зону, где действуют сравнительно жесткие ограничения.

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Красная зона:

город Сумы Сумской области;

Сумской области; город Канев Черкасской области.

Оранжевая зона (областные центры):

Киев,

Винница,

Луцк,

Днепр,

Житомир,

Ужгород,

Ивано-Франковск,

Львов,

Николаев,

Одесса,

Полтава,

Ровно,

Тернополь,

Харьков,

Хмельницкий,

Черкассы,

Черновцы.

С полным списком городов и районов, попавших в одну из карантинных зон можно ознакомиться по ссылке.



Ограничения в различных карантинных зонах / Инфографика 24 канала

Решение суда по Зеленскому

Верховный Суд Украины постановил, что президент Владимир Зеленский при исполнении служебных обязанностей должен общаться на украинском языке.

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Ранее суду пожаловались на выступление Зеленского на форуме интернет-деятелей iForum-2019 23 мая 2019 года. Суд отказался удовлетворять иск в полном объеме.

В ответ на апелляцию Большая Палата ВСУ указала на то, что при исполнении служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке. В то же время за действия, совершенные в рамках политической деятельности, а не во время выполнения предусмотренных Конституцией полномочий, президент несет политическую, а не юридическую ответственность.

Фактически это означает, что за русский язык Владимира Зеленского не могут привлечь к юридической ответственности. Поэтому Большая Палата это дело закрыла.

Напомним выступление Зеленского на iForum: смотрите видео

Переполненные больницы с больными коронавирусом

По данным Министерства здравоохранения Украины, в 6 регионах инфекционные больницы, где лечат больных коронавирусом, больничные койки заполнены более чем на 70%.

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Наиболее загружены больницы Донецкой (100,7%), Одесской (79,7%), Луганской (78,5%), Хмельницкой (71,5%) и Харьковской (70,2%) областей, а также города Киева (70,6%).

Всего в Украине больничные койки первой волны для больных коронавирусом заполнены на 59%. В цифрах это более 32 тысяч занятых больничных коек.

Отметим, что 9 октября в Украине зафиксировали наибольшее количество больных за все время пандемии коронавируса – 5 804 человек. Побороли недуг – 110 650 человек. Впрочем от осложнений течения коронавирусной болезни умерли 4 779 украинцев. Одновременно в Украине болеют более 137 тысяч человек.