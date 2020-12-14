Правительство ввело новые карантинные ограничения на территории Украины. В работе Google произошел масштабный сбой. ФЛП могут подавать заявки на выплату компенсаций: как получить пособие. Алексея Навального могли отравить сотрудники ФСБ. Соперники для "Шахтера" и "Динамо". Такими были главные новости 14 декабря.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 14 декабря

Новые карантинные ограничения

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Правительство ввело в действие постановление о новых карантинных ограничениях на территории Украины с 19 декабря. Кроме того, продолжат действовать все предыдущие ограничения, предусмотренные для оранжевой зоны карантина.

Новые карантинные ограничения запрещают:

Проведение в учреждениях образования массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы или класса и в присутствии посетителей.

Проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.

Прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и тому подобное, если в залах присутствуют более одного человека на 10 квадратных метров.

Работа заведений общественного питания с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00.

Обратите внимание! В новогоднюю ночь, то есть с 31 декабря на 1 января, рестораны и кафе могут работать до 1 часа ночи.

Религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 квадратных метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.

Заметим, что ранее Кабинет Министров продлил действие общенационального карантина до 28 февраля 2021 года. В то же время уже с 8 по 24 января в Украине могут объявить локдаун.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине:

За последние сутки в Украине обнаружили заметно меньшее количество инфицированных COVID-19 украинцев – всего 6 451.

Впрочем, даже в Минздраве признают: такая цифра обусловлена уменьшением тестирований. Мол, украинцы отказываются от них даже, имея все симптомы коронавируса.

В целом в Украине на COVID-19 заболели уже 900 666 человек, из них выздоровели 506 718, а умерли 15 247.

Сбой в работе Google

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Днем 14 декабря в работе Google произошел масштабный сбой. Пользователи фиксировали сбои в работе Gmail, YouTube и Google Drive.

Об ошибках и невозможности присоединиться к сервисам поисковика пользователи начали сообщать в 13:53 по Киеву. Несмотря на универсальный характер сбоев, компания не спешила сообщать озабоченным пользователям о деталях проблемы с любыми услугами в течение первых 30 минут после отключения.

Что не работало:

YouTube;

Gmail;

Google;

Google Drive;

Pokémon Go;

Google Classroom;

Youtube TV;

Nest;

Google Home;

Google Play;

Youtube Music;

Discord.

Около 14:30 сервисы постепенно начали возобновлять работу.

Что же случилось? Как пояснили в компании, сбой возник из-за проблем с квотой внутреннего хранилища. В Google также добавили, что все проблемы уже решены, и пообещали провести тщательное расследование инцидента, чтобы масштабный сбой не повторился снова.

Навального отравили ФСБшники

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Ряд ведущих СМИ, среди которых – Bellingcat, CNN, Der Spiegel, а также The Insider провели расследование, которое касалось отравления оппозиционера Алексея Навального в России.

Так, расследователи утверждают, что Навального отравила "Новичком" спецгруппа из 8 оперативников ФСБ из секретного подразделения. Они могли действовать под прикрытием Института криминалистики Федеральной службы безопасности.

Более того – эти люди следили и тайно летали по городам вслед за политиком, начиная с 2017 года. Именно в том году, как подмечают журналисты, Навальный объявил о намерении баллотироваться в президенты.

По данным СМИ, к отравлению Навального причастны:

Станислав Макшаков (полковник, работал в институте, занимавшемся программой разработки "Новичка");

Олег Таякин (псевдоним "Тарасов", медик);

Алексей Александров ("Фролов", бывший врач скорой, военный врач);

Иван Осипов ("Спиридонов", врач);

Константин Кудрявцев ("Соколов", военный, окончил Российскую академию военной химико-биологической защиты);

Алексей Кривощеков (бывший чиновник Минобороны РФ);

Михаил Швец ("Степанов", сотрудник ФСБ);

Владимир Паняев (сотрудник ФСБ, до отравления Навального жил с ним в одном доме).



Переговоры ФСБшников в июле / изображение The Insider

В поездку в Новосибирск и Томск вместе с Навальным отправились Александров, Осипов и Паняев. Кроме того, двое из них якобы совершили неудачную попытку отравить Навального еще в июле. Впрочем, тогда пострадала жена оппозиционера Юлия. Ей резко стало плохо, но через несколько дней состояние улучшилось. Очевидно, тогда работники спецслужб использовали меньшую от летальной дозу "Новичка".

На расследование журналистов уже отреагировал сам Навальный. Он прямо обвинил и Путина, и ФСБ в своем отравлении и назвал это "государственным терроризмом".

Компенсации для ФЛП

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14 декабря в сервисе Дія стартовала возможность для физических лиц-предпринимателей получить единовременную материальную помощь в 8 тысяч гривен, если их деятельность подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе.

За первые 10 часов работы для получения выплаты зарегистрировались более 5 тысяч ФЛП. В целом предприниматели могут оформить заявку на получение пособия с 14 по 31 декабря.

Как получить помощь: видеоинструкция

Кому выплатят 8 тысяч гривен помощи

ФЛП, потерявшие часть дохода из-за введенного карантина.

Наемные работники, которым вынужденно сократили продолжительность рабочего времени.

Также предусмотрена единовременная компенсация субъектам хозяйствования за возмещение расходов, понесенных на уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Размер единовременной компенсации составит среднемесячную сумму ЕСВ по расчетам последних 10 месяцев.

Не смогут получить помощь

ФЛП, которые зарегистрировались менее чем за три месяца до вступления в силу закона;

если в 2020 году они оплатили ЕСВ за себя меньше чем за три месяца;

если их вид деятельности не подпадает под карантинные ограничения.

Соперники для "Шахтера" и "Динамо"

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Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" получили соперников в 1/16 финала Лиги Европы. Перед жеребьевкой было известно, что Шахтер попал в число сеяных команд, а Динамо – в несеянные. Сеяные команды ответные матчи проведут дома.

"Динамо" выпало сыграть против бельгийского "Брюгге". "Шахтеру "же выпало сыграть против "Маккаби" из Тель-Авива. Свои домашние матчи "Шахтер" и "Динамо" проведут в Киеве на НСК "Олимпийский". Матчи 1/16 финала состоятся 18 и 25 февраля.



Соперники "Шахтера" и "Динамо" в Лиге Европы / Инфографика 24 канала