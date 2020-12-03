Новые назначения в Кабмине: Кравчук рассказала, когда это может произойти
Нардеп от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук прокомментировала вопрос о новых назначениях в Кабинете Министров Украины. По ее словам, это может произойти уже в 2021 году.
Сейчас есть ряд важных вопросов, которые правительство должно рассмотреть до конца 2020 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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По словам Кравчук, теперь нужно сконцентрироваться на голосовании за бюджет-2021 и решить все вопросы, связанные с деятельностью Конституционного суда.
Если какие-то кадровые решения в Кабмине и будут, то уже в новом году,
– заявила она.
Депутат отметила, что сейчас в Украине есть еще ряд министерств, которые временно возглавляют исполняющие обязанности. Она предположила, что из-за этого кадровые вопросы Кабмина рано или поздно таки возникнут.
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