Нардеп от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук прокомментировала вопрос о новых назначениях в Кабинете Министров Украины. По ее словам, это может произойти уже в 2021 году.

Сейчас есть ряд важных вопросов, которые правительство должно рассмотреть до конца 2020 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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По словам Кравчук, теперь нужно сконцентрироваться на голосовании за бюджет-2021 и решить все вопросы, связанные с деятельностью Конституционного суда.

Если какие-то кадровые решения в Кабмине и будут, то уже в новом году,

– заявила она.

Депутат отметила, что сейчас в Украине есть еще ряд министерств, которые временно возглавляют исполняющие обязанности. Она предположила, что из-за этого кадровые вопросы Кабмина рано или поздно таки возникнут.

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Обратите внимание! В СМИ распространяют информацию о том, что сразу нескольким украинским министрам грозит увольнение. Власть пока неохотно комментирует такие сведения. Каких министров, вероятно, могут уволить – читайте здесь.