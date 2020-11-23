В Объединенных Арабских Эмиратах обнаружили бассейн нетрадиционной нефти. Его объем, по предварительным подсчетам, составляет 22 миллиарда баррелей в год.

Что известно о новых нефтяных месторождениях в Эмиратах

Новые месторождения нашли в эмирате Абу-Даби. Об этом заявил Высший нефтяной совет Объединенных Арабских Эмиратов (SPC), сообщает издание Khaleej Times.

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Также в ходе заседания члены SPC договорились об увеличении резервов традиционной нефти на 2 миллиарда баррелей.

В то же время на совещании утвердили рекордный план нефтяной компании Абу-Даби ADNOC по капитальным расходам на следующие 5 лет. Говорится о сумме в 448 миллиардов дирхам или 122 миллиарда долларов. Такой план позволит компании "разумно" расти.

В целом на протяжении этого периода ADNOC планирует влить в экономику Объединенных Арабских Эмиратов 160 миллиардов дирхам – это примерно 44 миллиарда долларов.