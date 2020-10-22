В Луганской области начали действовать дополнительные временные ограничения на границе с Россией. В частности, нельзя просто так находиться вблизи границы. Соблюдать эти правила следует до конца 2020 года.

Ограничения будут действовать до конца года

Ограничения установили, чтобы противодействовать противоправные деятельности на границе. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Читайте также На границе с Венгрией возобновят работу еще одного пункта пропуска

В ГНСУ говорят, что именно на этом участке границы все чаще пробуют незаконно провезти товары. Пограничников пробовали подкупить. На действия злоумышленников работникам Госпогранслужбы даже приходилось применять оружие.

Какие ограничения установили

запрещается находиться в пределах пограничной полосы в непосредственной близости возле государственной границы на расстоянии до 200 метров;

исключения: представители правоохранительных органов, лица, проводящие сельскохозяйственные работы. Списки рабочих следует согласовать в Госпогранслужбе. Также это правило не распространяется на жителей этих территорий, или лиц, имеющих приглашения от близких родственников.

На каких территориях действуют ограничения:

Чугинский сельский совет: село Деркульское, улица Степная; село Александровка, улица Набережная (нечетная сторона), улица Вишневая; село Золотаревка, улица Солнечная;

Камышненский сельский совет: село Югановка, улица Югановская, улица Солнечная, улица Мира, улица Речная, переулок Речной, квартал Луч-1, квартал Луч-2, квартал Луч-3; садоводческое товарищество "Шаров угол";

Козловский сельский совет: село Залесное, улица Ивана Франко;

Танюшевский сельский совет: село Палагеевка, улица Степная;

Шаровская сельский совет: село Шаровка, улица Набережная, улица Новоселовка.

Также дополнительные режимные ограничения введены и в пределах поселка Меловое, по территории которого проходит граница.