Постановление об обновленных правилах карантина опубликовали на сайте Кабмина 14 октября.

Важно В Украине заработали обновленные карантинные зоны: какие регионы теперь в красном списке

Отметим, что именно из-за неблагоприятной динамики с заболеваемостью коронавирусом в Украине президент Владимир Зеленский 11 октября дал ряд поручений по стабилизации ситуации.

Обратите внимание! Общенациональный карантин был введен в Украине 12 марта. До мая действовал строгий локдаун, во время которого были запрещены работа школ, детсадов, заведений общественного питания, общественного транспорта и тому подобное.

С мая ограничения начали постепенно снимать, а правительство ввело в действие адаптивный карантин и ввело зонирование Украины в зависимости от ситуации с коронавирусом в том или ином регионе.