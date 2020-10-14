Правительство опубликовало постановление о новых ограничениях карантина: что изменится
Правительство во время своего заседания 13 октября приняло решение о новых противоэпидемических мероприятиях в Украине. Причиной этому стало значительное ухудшение ситуации с COVID-19. Коронавирусом в Украине уже заболели более 276 тысяч человек.
Постановление об обновленных правилах карантина опубликовали на сайте Кабмина 14 октября.
Важно В Украине заработали обновленные карантинные зоны: какие регионы теперь в красном списке
Основное о решении Кабмина:
- Правительство продлило действие адаптивного карантина до конца года, то есть до 31 декабря 2020-го. Такое решение связано с резким увеличением количества больных коронавирусом в Украине и увеличением госпитализации таких пациентов.
- Будут внесены изменения в индикаторы и критерии, которым определяется карантин на территории Украины. В частности, вдвое повысят показатель охвата тестирований – до 48 на 100 тысяч населения в течение 7 дней.
- Внесли изменения по количеству коек, которые учтены в различных карантинных зон. В частности, к общему количеству больше не будут учитывать кровати в детских отделениях, а лишь кровати в соответствующих больницах, занимающихся больными COVID-19.
- Вносят четкие критерии для введения красной зоны (если заболеваемость в течение 14 дней составляет более 320 на 100 тысяч населения).
- В оранжевую зону регион попадает, если в течение 5 дней там занято от 50 до 70% больничных коек или проводятся менее 48 тестов на 100 тысяч населения. Кроме того, оранжевыми станут и населенные пункты, где фиксируют от 160 до 320 случаев заражения коронавирусом (Киев, районы и города до 70 тысяч жителей) и от 120 до 320 случаев (районы и города более 70 тысяч жителей) на 100 тысяч населения.
- К желтой зоне будут принадлежать регионы, где за сутки фиксировать от 40 до 160 случаев инфицирования (Киев, районы и города до 70 тысяч жителей) и от 40 до 120 случаев (районы и города более 70 тысяч жителей) на 100 тысяч населения.
- Кроме того, вводят усиление карантина на разных уровнях: в частности, заведения общественного питания могут принимать посетителей только до 22 часов во всех карантинных зонах.
- Вводятся еще более строгие ограничения во всех карантинных зонах по массовым мероприятиям. В зеленой такое мероприятие можно проводить с участием 50 человек (с соблюдением дистанции в 1,5 метра и масковым режимом), в желтой – 30 человек, в оранжевой – 20.
- В зеленой, желтой и оранжевой зонах можно проводить спортивные соревнования, но без зрителей. Исключение составляют лишь международные соревнования по согласованию Минздрава.
- В красной зоне работодателям предлагают ввести посменный график для работников, а при технических возможностях – отправить их на дистанционную работу, с сохранением зарплаты.
- Также правительство отправляет школы на каникулы с 15 по 30 октября с будущим переводом их на дистанционное обучение. Между тем заведениям профтехобразования, предвысшего и высшего образования рекомендуют перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября с возможным выселением из общежитий.
- Нацполиция, органы местного самоуправления и больницы должны четко обеспечить соблюдение самоизоляции гражданами, в которых подтвердили COVID-19, а также контактных с ними лиц.
- Госпродпотребслужба должна усилить контроль за соблюдением санитарного законодательства и выполнением карантинных требований при работе садиков, рынков, гостиниц, магазинов и кафе.
- Местные власти должны выделить дополнительный общественный транспорт в часы пик, чтобы избежать скопления людей.
Президент дал поручение по противодействию COVID-19
Отметим, что именно из-за неблагоприятной динамики с заболеваемостью коронавирусом в Украине президент Владимир Зеленский 11 октября дал ряд поручений по стабилизации ситуации.
В частности:
- Минздрав должен увеличить запасы средств индивидуальной защиты и препаратов, которые применяют при лечении осложнений коронавируса.
- В Киеве, Одессе и Мариуполе начнут работать инфекционные госпитали в больших помещениях. К примеру, во Дворце спорта в столице. Это на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны.
- Ведомственные больницы и учреждения, которые подчинены Медицинской академии наук, тоже должны готовиться к приему больных СOVID-19.
- Интернов и студентов старших курсов медицинских университетов привлекут к работе в инфекционных больницах. Соответствующие законодательные изменения вступили в силу еще летом.
Коронавирус в Украине: главное
- В Украине уже несколько дней подряд фиксируют наибольший суточный прирост инфицированных COVID-19 от начала пандемии. Да, за несколько предыдущих дней количество новых случаев превышала 5 тысяч.
- Всего в Украине по состоянию на 14 октября зафиксировали 276 177 случаев COVID-19, из них летальных – 5229.