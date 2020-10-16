Новые ограничения красной карантинной зоны: что они предусматривают
Правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям одобрила новые ограничения для регионов красной карантинной зоны. Сейчас там оказались 8 областных центров и несколько десятков районов в 14 областях. Новый раздел на зоны начнет действовать с полуночи 19 октября.
О новых карантинных ограничениях для регионов красной карантинной зоны сообщает Кабинет Министров Украины. Документ прежде всего предусматривает исключения для красных регионов из общих карантинных правил.
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Кратко о новых ограничениях:
- Общественный транспорт – может продолжать работу во всех красных регионах.
- Ротота торгово-развлекательных центров и магазинов не первой необходимости – разрешена во всех красных зонах, кроме Донецкой области.
- Посадка пассажиров в транспорт от пригородного до межобластного – разрешена в Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.
- Посещение учреждений социальных услуг реабилитации семей – разрешено в Донецкой области.
- Работа школ, колледжей и высших учебных заведений – разрешена в Ивано-Франковской, Полтавской, Хмельницкой и Харьковской областях.
- Работа ресторанов и кафе – разрешена в Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.
- Работа других развлекательных заведений – разрешена в Киевской области.
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Кроме того, разрешена работа тех заведений, которые были определены Правительством еще постановлением за 22 июля. Это банки, страховые агентста, медицинские и ветеринарные учреждения, заправки, станции техобслуживания автомобилей, компьютерные сервисы, ремонт бытовой техники и почтовые отделения, а также работа общественного питания на вынос и доставку.
Какие регионы попали в Красную карантинную зону:
- города Владимир-Волынский и Нововолынск, Киверцовский район Волынской области;
- Славянский район Донецкой области;
- город Коростень, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
- город Ивано-Франковск;
- город Васильков и Бориспольский район Киевской области;
- города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Білокуракинський, Кременской, Марковский, Меловский, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;
- город Беляевка и Татарбунарский район Одесской области;
- город Полтава;
- города Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровенской области;
- город Сумы и Сумский район Сумской области;
- города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чортков, Борщевский, Залещицкий и Монастыриский районы Тернопольской области;
- города Харьков и Люботин, Богодуховский, Лозовский и Первомайский районы Харьковской области;
- города Хмельницкий, Нетешин и Славута, Волочисский, Городокский, Дунаевецкий, Красиловский, Старосинявский и Теофипольский районы Хмельницкой области;
- города Канев и Смела, Смелянский район Черкасской области;
- города Черновцы и Новоднестровск, Кельменецкий и Кицманский районы Черновицкой области;
- города Чернигов и Нежин Черниговской области.