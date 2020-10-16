О новых карантинных ограничениях для регионов красной карантинной зоны сообщает Кабинет Министров Украины. Документ прежде всего предусматривает исключения для красных регионов из общих карантинных правил.

К слову В Украине обновили карантинные зоны: какие регионы в красном и оранжевом списках



Адаптивный карантин: новые ограничения / Инфографика 24 канала

Кроме того, разрешена работа тех заведений, которые были определены Правительством еще постановлением за 22 июля. Это банки, страховые агентста, медицинские и ветеринарные учреждения, заправки, станции техобслуживания автомобилей, компьютерные сервисы, ремонт бытовой техники и почтовые отделения, а также работа общественного питания на вынос и доставку.

Обратите внимание! Эти исключения действуют только в определенных регионах красной зоны. Если рядом с исключением не указан какой-то регион, значит там такие ограничения до сих пор действуют. В регионах других карантинных зон таких ограничений просто нет.

Поэтому эти ограничения вовсе не касаются Винницкой, Львовской, Закарпатской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Кировоградской областей и города Киева. Ведь все эти регионы находятся за пределами красной зоны.