Против России сейчас вводят преимущественно персонифицированные санкции, которые не имеют серьезного влияния на экономику страны, впрочем, они помогают сдерживать российскую агрессию.

Европа угрожает России новыми санкциями, в Москве же возмущаются и обещают ввести санкции против европейцев в ответ. Россия уже не первый год находится под санкционным давлением, но не все соглашаются, что это негативно влияет на страну-агрессора. Сайт 24 канала разбирался, насколько действенен механизм санкций, как он влияет на Россию и есть ли положительные моменты для Украины.

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Насколько действенны санкции против России

Франция и Германия решили отреагировать на отравление российского оппозиционера Алексея Навального и ввести новые санкции против России. Известно, что это будут именно персональные санкции для отдельных лиц. В этот список попадут люди из администрации президента и те, кто причастны к разработке яда "Новичок".

История яда Любимый яд Кремля и методы Третьего Рейха

Эксперты объясняют, что персонифицированные санкции не имеют большого влияния на экономику страны. Политолог Владимир Фесенко напоминает, что по России в связи с Украиной есть санкции по Крыму, преимущественно персонифицированные. Это было наказание отдельных лиц и организаций за участие в аннексии Крыма. Сейчас также хотят вводить санкции и за Крымский мост. Но наиболее весомые санкции, экономические, против России, появились после того, как был сбит МН-17.

Вокруг этих санкций есть много дискуссий, мол, если Россия не закончила войну, то санкции не действенны. Надо понимать, что эффект санкций в сдерживании. Если бы не было этого сдерживающего эффекта, масштабы российской агрессии были бы намного больше,

– говорит Фесенко.

Он добавляет, что ущерб от таких санкций есть. По разным подсчетам санкции отрезают от России 1 – 1,5% от ВВП, это меньше, чем потери от падения цен на нефть, но это также весомо. Наиболее весомый эффект от отсутствия возможности привлечь финансовые и технологические ресурсы запада. Например, сейчас Россия не может развивать добычу нефти и газа в Арктике, потому что нужны современные технологии, которых у России нет.

"У нас есть иллюзия, что, если ввести кардинальные санкции, то Россия капитулирует, освободит Донбасс и отдаст Крым. Но это иллюзии. Приведу пример, абсолютно действенных санкций, которые бы дали 100% эффект, не было. Ни по Ливии, когда был Каддафи, ни по Ираку, ни по Ирану. По Ирану действовали гораздо более жесткие санкции, был сдерживающий эффект, но капитуляции Ирана не произошло", – добавил Фесенко.

Политолог Екатерина Одарченко, отмечает, что те санкции, которые сейчас вводят США и Европейский союз – это, в основном, санкции персональные. Они связаны с конкретными личностями, которые приближены к Путину. Это влияет на экономику, но не столь существенно.

Я не вижу предпосылки сейчас для того, чтобы вводили санкции более жесткого характера, которые бы имели существенное влияние на экономику России. Россия так же платит лоббистам в Евросоюзе и Америке, добиваясь мягкого подхода, относительно санкций,

– говорит Одарченко.

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Как санкции против России влияют на Украину

Юрий Шулипа, директор Международного союза "Институт национальной политики", заметил, что на Россию эти санкции повлияют скорее морально, чем повлекут ослабление российской агрессии против иностранных государств.

На улучшение абсолютно беззащитного положения протестных активистов и лиц, имеющих антипутинскую позицию, обсуждаемые санкции никак не повлияют. От введенных санкций для Украины положительным моментом является общее укрепление санкционного каркаса против России, в том плане, что санкции не исчезают, они сохраняются, и их становится больше,

– пояснил Шулипа.

Александр Хмелевский, независимый эксперт и кандидат экономических наук, говорит, что санкции, которые были введены ранее, запрещают сотрудничество западных компаний с российскими. Однако, на самом деле, сотрудничество продолжается. Сделки заключаются через компании других стран, поэтому реального влияния на экономику России санкции не имеют.

"Вряд ли новые санкции существенно повлияют на Россию и ослабят ее. Украина со своей стороны продолжает торговать с Россией. В частности, покупает уголь, нефтепродукты, удобрения и другие продукты. То есть, сама Украина не ввела санкций против России. Все это введение санкций напоминает какую-то игру. Стороны вводят санкции и сами их обходят. То есть, стороны настроены на сотрудничество, а санкции являются лишь формальностью", – высказал свое мнение Хмелевский.

Мария Гелетий, заместитель директора проекта Украинского независимого центра политических исследований, отметила, что санкции подрывают экономику России, фактически уменьшают ресурсы для финансирования войны, а следовательно будут подрывать поддержку к руководству России со стороны населения. И об эффекте санкций в частности, свидетельствует падение уровня доверия к Владимиру Путину (в 2020 уровень доверия упал до уровня 2006 года). Более того, санкции бьют по близкому окружению Путина. Среди недостатков санкций – эффект наступает не так быстро и необходимо время, которого нет в условиях войны.

Заявления о новых санкциях, являются еще более важными на фоне недавних настроений во многих европейских столицах, относительно ослабления санкций. Поэтому, ситуация с Навальным дает нам шанс вернуть выгодную для Украины позицию Европейского Союза, в частности Германии, и продолжить работу дипломатов по принуждению России к миру,

– говорит Гелетий.