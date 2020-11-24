Государственный департамент США объявил о введении санкций против трех российских компаний. Они нарушили закон о нераспространении оружия в Иране, КНДР и Сирии.

Санкции были введены 6 ноября, но опубликовали их сегодня, 24 ноября, на сайте Федерального реестра США.

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Какие компании попали под санкции США

Санкции введены против двух компаний из Китая и трех – из России. В частности, "Авиазапчасть", ОАО "Элекон" и Nilco Group, а также их дочерних структур. Теперь американским физическим и юридическим лицам запрещено работать с этими организациями.

Что предусматривает закон, который нарушили российские компании

Штрафные санкции для иностранных юридических и физических лиц за передачу или приобретение в Ирана с 1 января 1999 года.

Передачу или приобретение в Сирии с 1 января 2005 года.

Передачу или приобретение в Северной Корее с 1 января 2006 года товаров, услуг или технологий, способных внести материальный вклад в разработку оружия массового уничтожения, крылатых или баллистических ракетных систем.

Напомним, недавно США ввели санкции в отношении компаний из России, которых обвинили в причастности к принудительному экспорту рабочей силы из Северной Кореи. В черный список внесли российскую строительную компанию Mokran LLC и Cholsan General Trading Corporation – северокорейскую компанию, работающую в России. Подробнее об этом читайте по ссылке.