В 11 городах Украины 22 ноября 2020 года прошел 2 тур местных выборов. В большинстве городов победили действующие руководители.

Однако официальные результаты должны появиться до 27 ноября 2020 года. Об этом говорится в сюжете 24 канала.

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По мнению политолога Бориса Тизенгаузена, в большинстве городов вновь избрали действующих мэров из-за того, что новые кандидаты занимают слабую позицию.

Избирательная кампания действующих мэров началась тогда, когда они заняли эту должность,

– заявил он.

По словам политолога, все дороги, стадионы и детские сады – фактически избирательная кампания мэров.

Что помогло остаться в должности

Опять победить на местных выборах в частности помогла пандемия COVID-19. Весь негатив от карантина приняли на себя новые кандидаты. Именно это дало возможность многим городским головам удержаться в кресле мэра.

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По словам политэксперта Александра Солонтая, на такое развитие событий во многом повлияло абсолютное обновление кандидатов на президентских выборах 2019 года.

"Теперь люди дали шаг назад и решили, что тогда обновили власть очень сильно, а здесь наоборот надо слабее. Избиратели будто хотели найти компромисс", – рассказал Солонтай.

В каких городах выбрали действующих мэров

Черкассы

На своем посту остался действующий мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Впрочем, он уже будет возглавлять ОТГ. По данным экзитполов, Бондаренко получил более 54%, обогнав нового кандидата от партии "Голос" Виктора Евпака.

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Многим людям Бондаренко запомнился тем, что весной 2020 года бойкотировал всеукраинский локдаун.

Днепр

На своем месте остается и глава Днепра Борис Филатов. За него проголосовали более 80% избирателей.



Экзитполы выборов мэра Днепра во втором туре / Инфографика 24 канала

Львов

По данным экзитпола, с большим отрывом председателем Львовской ОТГ становится действующий мэр Львова Андрей Садовый. Вокруг этой избирательной кампании велись нешуточные страсти.



Экзитполы выборов мэра Львова во втором туре / Инфографика 24 канала

Что стало особенностью выборов

Как утверждают специалисты, отличием избирательной кампании 2020 года от предыдущих является то, что борьба за председательство во многих городах вышла за пределы местной.

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"Если сравнивать с выборами 2015 года, то такого привлечения общенациональных политических лидеров в конкретные местные избирательные процессы не было", – отметил аналитик ОПОРЫ.

Где еще будут выбирать мэров

Уже 29 ноября 2020 года глав города будут избирать в Черновцах, а 6 декабря – в Кривом Роге. Также перевыборы назначили в Новгород-Северском, Борисполе и Конотопе. В этих городах лидеры гонки умерли от коронавируса.

По решению суда выборы объявили еще в Киевской и Винницкой областях. Впрочем, они состоятся уже в начале 2021 года.

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