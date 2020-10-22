Весной экс-нардеп и бывший функционер Партии регионов Василий Горбаль безуспешно пытался возглавить Госаудит. Кандидатуру отклонили, окончательно убедив общественность в том, что его камбэк в большую политику невозможен.

Человек из обоймы Януковича, совладелец крупных бизнесов, два из которых пришлось спасать государству — за деньги налогоплательщиков. Казалось, Горбаль уже сделал все, что мог. Оттого столько удивления вызвало его недавнее назначение в Совет Национального банка.

Попытка №3

За назначение Горбаля членом Совета НБУ Рада голосовала 16 сентября. До того кандидатуру одобрил финансовый комитет. Его руководитель Даниил Гетманцев рассказал: на должность претендовали четверо, но Горбаль оказался лучшим. Говорит, он всю жизнь проработал в банковском секторе и "его уважают банкиры".

Я думаю, что этот человек будет достойно представлять ВР в Совете НБУ и даст возможность развиваться этому независимому учреждению в том направлении, на который мы все надеемся,

— сказал Гетманцев.

Депутатам высказаться не дали — одобрить пришлось без обсуждения.

Это уже третье назначение Горбаля в Совет НБУ. В нем он членствовал в 2003–2005 годах, а также в 2007–2014 годах. Максимальный срок полномочий – 7 лет. Так что текущая каденция может завершиться в 2027 году. Напрашивается вопрос: за какие достижения в предыдущих двух его удостоили третьего назначения?

За ответом обратимся к полномочиям самого органа. Совет НБУ отвечает за разработку основных положений денежно-кредитной политики, контролирует ее проведение и внутреннюю работу регулятора, может выразить недоверие руководству НБУ. То есть орган имеет вес, серьезные полномочия и небеспричинно считается политическим. Это отчасти объясняет, какие именно специалисты в нем нужны, — в первую очередь, исполнительные. Видимо, за предыдущие каденции Горбаль показал себя с правильной стороны.

Проблемный "Укргазбанк"

Слухи о "банковском гении" Василия Горбаля явно преувеличены. Он действительно имеет большой опыт, но его вряд ли можно считать положительным. С начала 1990-х он работал на руководящих постах в "Транскредобанке", "Киево-Печерском акционерном коммерческом банке", "Интергазбанке", впоследствии переименованном в "Укргазбанк". Именно "Укргазбанк" сделал Горбалю карьеру и... состояние.

В 1996-м Горбаль был заместителем главы правления "Укргазбанка". Тогда он принадлежал Игорю Бакаю — скандальному экс-главе "Нефтегаза", который долгое время был в розыске Интерпола, а позже бежал в Россию. Карьера Горбаля пошла вверх. Сначала он получил пакет акций, как сам заявлял, "за успешное развитие банка", а вскоре Бакай передал ему весь банк. И тут один за одним начались скандалы. Первым был "кассетный скандал" 2000 года: на пленках Мельниченко "Укргазбанк" упоминался в связи с выводом от налогообложения значительных средств. Так, при расчетах между "Нефтегазом" и компанией "ІTERA International Energy L.L.C" за поставленный природный газ Горбаль и Бакай вывели на оффшоры свыше $42 млн.

В 2005-м Генпрокуратура арестовала главу правления "Укргазбанка" Вадима Ляшко. Его и сотрудников "Укрзализныци" подозревали в разворовывании 300 млн грн. Собственник банка Горбаль тогда был нардепом от ПР и сумел "замять" дело: через 2 месяца Ляшко вернулся на работу. С 2008 года на фиктивной аренде помещений под банковские отделения чиновники банка разворовали еще 39 млн грн.

Когда вывели денег "под завязку", Горбаль пытался продать банк иностранцам, но безуспешно. В итоге в 2009 году проблемное финучреждение пришлось национализировать. Из государственного бюджета на докапитализацию влили в общей сложности 7,4 млрд грн.

Брошенный трест и "призрачная" Воздвиженка

Работу в банке Горбаль совмещал со строительным бизнесом. Ему принадлежало имущество и часть акций скандального треста "Киевгорстрой-1 им. Загороднего". Кредитовал трест, естественно, "Укргазбанк" — Горбаль просто перекидывал деньги с одного своего бизнеса на другой.

В 2003 году "Киевгорстрой-1" на заемные деньги "Укрзгазбанка" стал застраивать Воздвиженку. Элитный квартал в историческом центре Киева обещал стать золотой жилой. Квадратный метр тут стоил по тем временам баснословные $8 тыс. Но бахнул финансовый кризис — и рынок недвижимости рухнул. Трест к тому моменту успел вложить в "Воздвиженку" минимум $150 млн. "Укргазбанк" национализировали, "Киевгорстрой-1" не смог обслуживать займы, а Горбаль — умыл руки. Он вышел из состава акционеров, но влияние свое сохранил, назначив подконтрольное себе руководство. Горбаль избрал беспроигрышную стратегию: и бизнес не потерял, и отвечать ни за что не пришлось. Судебные тяжбы между трестом и "Укргазбанком" длились годами. В результате обанкротившийся "Киевгорстрой-1" Горбаля, как и его банк, упал на плечи государства.

Госбанку (на тот момент "Укргазбанк" уже был национализирован. — Ред.) за 70 млн грн достались около 10,75% акций проблемного застройщика, главным активом которого остается незаселенный квартал-призрак в центре Киева,

— писала "Деловая столица".

10 миллионов от мамы и квартира за 8 гривен

В отличие от корпоративных, с личными финансами у Горбаля все в полном порядке, несмотря на то, что официально он не занимается бизнесом уже лет 10. В мае этого года, будучи кандидатом на пост главы Госаудита, он подал декларацию. Ее обнародовал сайт нардепа Александра Дубинского. В ней недвижимость и элитный автопарк "соседствуют" со скромными накоплениями и мизерной "белой" зарплатой — чуть больше 1 тыс. грн (!) в месяц.

В собственности 11 земельных участков в Киеве и области, общей площадью свыше 8000 кв.м и стоимостью под 8 млн грн. Семья Горбалей – владельцы (и/или совладельцы) двух особняков на 642,8 кв.м за 5,8 млн грн, двух квартир в столице, общей площадью 123 кв.м. Цена указана смешная: одна квартира якобы обошлась в 107,8 тыс. грн, вторая — в 8 грн.

В семейном гараже три автомобиля: Bentley Continental 2006 года выпуска (куплен в 2019-м за неправдоподобные 200 тыс. грн), Infiniti G60 2016 года за 1,6 млн грн, а также Skoda Superb 2016 года, купленная за 1,3 млн грн.

С доходами тоже интересно. Официально Горбаль заработал за год 16,8 тыс. грн. 10 млн грн получил в подарок от мамы — Риммы Горбаль. Еще 1,4 млн грн выручил на продаже недвижимости. Бизнес супруги Натальи принес 1,5 млн грн. Наличными семейство хранит 2,6 млн грн, в банке — скромные 34,8 тыс. грн.

Так кому он служит?

Подытожим. Экс-регионал, фигурант коррупционных схем с миллионными оборотами в долларовом эквиваленте и зарплатой 16 тысяч гривен. Политическая карьера Горбаля сошла на нет после бегства Януковича из страны. О деловой и говорить нечего — разграбленные предприятия, которые приходится удерживать на плаву за счет налогоплательщиков. Это не мешает Горбалю быть "экспертом" и частым гостем на телеканалах, в частности Медведчука. В чем его экспертиза? Как присвоить деньги и избежать ответственности? В этом контексте назначение столь "выдающегося банкира" фактически в руководство Нацбанка вызывает серьезное беспокойство.

Государственный интерес в этом кадровом решении не просматривается. Зато просматривается интерес лично Горбаля. Он может использовать регулятор как трамплин для возвращения в большую политику, а заодно как ширму для прикрытия сомнительных схем в нечужом для него банке. Да, Горбалю до сих пор принадлежат 34,2 тыс. акций государственного "Укргазбанка". Традиции, заложенные бывшим владельцем в банке, также, похоже, живы: схемы по выводу денег не просто никуда не делись, но и расцвели буйным цветом. Одну из них описал Александр Дубинский: глава госбанка Кирилл Шевченко вывел из финучреждения 200 млн гривен в качестве агентского вознаграждения за привлечение депозитов госкомпаний.

Деньги отправлялись на сеть ФОПов, открытых на родственников и близких к членам правления госбанка людей. Мои источники в НАБУ утверждают, что одним из таких ФОПов была жена Кирилла Шевченко, у которой даже состоялся по этому поводу обыск,

— написал нардеп в telegram-канале.

Это не единственный пример сомнительных транзакций. Десятки миллионов ежегодно "уходят" из банка частным юрфирмам за якобы юридические услуги. Хотя в банке, естественно, есть своя и довольно мощная юридическая служба. Не эти ли схемы Горбаль собирается прикрывать в Совете НБУ?