Бизнесмен Сергей Гамалий возглавит Хмельницкую ОГА. Соответствующее назначение поддержали члены Кабмина на заседании 17 ноября. На этом посту Гамалий заменит Дмитрия Габинета.

Гамалий – владелец ресторанного бизнеса

Габинета, который возглавлял Хмельницкую облгосадминистрацию с 2019 года, уволили. Об этом информирует 24 канал.

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Гамалий подчеркнул, что никогда не работал в государственных органах, а большую часть жизни посвятил бизнесу. Он является владельцем предприятия "Делиция", которое занимается ресторанным бизнесом, а также предоставляет услуги мобильного питания.

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