Города Украины в основном откажутся от масштабных празднований Нового года и Рождества в связи с пандемией коронавируса. Однако не откажутся от установки праздничных елок.

Киев, Львов и Харьков не откажутся от празднования Нового года и Рождества, однако будут определенные ограничения. О том, как в городах Украины будут праздновать новогодние и рождественские праздники в условиях пандемии – читайте в материале 24 канала.

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Киев

Официальное празднование Нового года в Киеве стартует уже с 19 декабря и продлится по 19 января. Главную елку страны зажгут традиционно в День святого Николая, 19 декабря, на Софийской площади.

Какой будет елка в Киеве

Елка будет искусственной и ее будут использовать повторно в следующих годах. Елка также будет интерактивной, в нее можно будет зайти и выйти. Если будет усилен карантин, то можно будет только подойти и сфотографироваться.

При этом у главной елки Украины будет обновлен дизайн. Организаторы решили оформить верхушку дерева не традиционной звездой, а 58-килограммовой шляпой.



Шляпа, которая будет на главной елке страны / Фото с фейсбук-страницы Игоря Добруцкого

В Киеве будет еще и вторая елка – главная елка столицы. Ее установят под Аркой дружбы народов. Дерево будет высотой 20 метров, а тематика этой зоны будет называться "Хрустальный дворец".

Какие будут ограничения

Что касается тематики праздника, то праздничные локации обустроят в стиле волшебного леса. При этом из-за коронавируса в столице не будет фуд-кортов, концертов и анимационных программ. Однако можно будет посмотреть арт-инсталляции, приобрести сувениры, напитки и снеки.

Праздничные локации

В Киеве будет действовать новый новогодний маршрут длиной 8 километров в обе стороны от Арки дружбы народов до Контрактовой площади.

Третья локация будет расположена на Контрактовой площади. Там 18-метровую новогоднюю красавицу оформят в стиле "Петриковская роспись".

Львов

Новогодне-рождественские праздники во Львове пройдут без масштабных празднований. Местные власти отказались от крупных мероприятий, однако установят новогоднюю елку, шопку и дидух.

Какой будет елка во Львове

Главную елку во Львов привезут из села Опаки Дрогобычского района. Дерево будет высотой 18 метров, а украсят его освещением по образцу прошлого года. Елку начнут устанавливать 13 декабря, а зажгут – 18 декабря.



Елку во Львове украсят так же, как в 2019 году / Фото с фейсбук-страницы Кристины Процак

Какие будут ограничения

Власть Львова призвала местные организации отказаться от масштабных празднований.

Зато главный акцент будет на проведении меньших мероприятий, небольших локациях, которые все равно позволят людям почувствовать дух Рождества. Речь идет об установлении рождественской шопки, дидуха и т.п.,

– рассказал заместитель мэра по вопросам развития Андрей Москаленко.

Впоследствии мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе также устроят традиционную рождественскую ярмарку, на которую ежегодно приезжают многие туристы.

Каток на площади Рынок тоже будет работать, правда, согласно карантинным ограничениям: масочный режим, температурный скрининг, ограниченное количество людей.

Харьков

В Харькове устроят ярмарку с 19 декабря, но в новогоднюю ночь массовых празднований не будет, сообщили в горсовете.

Относительно ярмарки, то ее устроят на площади Свободы. Работать она будет до 17 января.

Какие будут ограничения

Харьковчане смогут отпраздновать новогодние праздники, но с определенными ограничениями. Они будут касаться точек общественного питания и необходимости избегать скопления людей. Об этом 4 декабря заявил первый заместитель мэра Игорь Терехов.

"Сейчас мы разрабатываем четкие меры и вскоре сообщим, какие празднования будем проводить на уровне города, когда и главное – каким образом они будут. На площади Свободы установлена ​​елка, и многие харьковчане действительно ждут Нового года. Наша задача – сделать так, чтобы праздник состоялся, но чтобы были соблюдены все меры безопасности", – рассказал Терехов.

Одесса

О празднованиях в Одессе пока известно лишь то, что в городе установят новогоднюю елку. На новогодние украшения в центре города потратят минимум 2 миллиона 174 тісячи 887 гривен.

Еще могут установить дополнительную елку возле так называемой Евромерии; могут обустроить инсталляцию на Потемкинской лестнице, гирлянды на определенных улицах в центре города, как это было в предыдущие годы. Также могут дополнительно приобрести елочные гирлянды на сумму в 193 тысячи гривен.



Праздничная иллюминация в Одессе предыдущих лет / Фото busfor.ua

Тернополь

Из-за пандемии коронавируса до сих пор до конца не известно, как будет праздновать Тернополь зимние праздники. Однако в городе уже завершают оформлять главную елку на Театральной площади.

Какой будет елка в Тернополе

Тернопольская елка будет иметь в этом году разноцветную 3D-подсветку и традиционные игрушки. Как и в предыдущие годы, дерево будет искусственным, высотой 18,5 метра. Традиционно огни главной елки Тернополя зажгут 19 декабря.



В Тернополе монтируют главную елку города / Фото tenews.org.ua

Какие будут ограничения

Относительно новогодних массовых мероприятий на Театральной площади, то их проведение еще под вопросом. В мэрии говорят, что пандемия, безусловно, негативно повлияет на празднование новогодних и рождественских праздников в городе.

Поэтому, вероятно, Тернополь может остаться без большого катка, дегустации аутентичных галицких блюд и напитков под открытым небом, фольклорных фестивалей, массовых развлечений, игр и аттракционов.

Хмельницкий

В центре Хмельницкого уже почти официально зажгли новогоднюю елку и дали старт работе Рождественской ярмарки. Власти до последнего держали интригу и не объявляли ни дату, ни время открытия новогодне-рождественского городка в центре Хмельницкого. Праздничного концерта также не устраивали. Все для того, чтобы избежать большого скопления людей.

На площадке возле кинотеатра имени Шевченко разместили несколько фотозон – как с прошлого года, так и новых.

Какая елка в Хмельницком

Елку устанавливали в "экономном режиме" – силами работников коммунального предприятия "Горсвет", чтобы не тратить лишние деньги из бюджета на оплату работы подрядчика. Не обновляли ни праздничную иллюминацию на Проскуровской (использовали прошлогоднюю), ни фотозону-тоннель. Правда, в фотозоне заменили последнюю цифру года на "1".



Главная елка Хмельницкого

Рождественские домики на ярмарке в Хмельницком установили с учетом требований карантина – так, чтобы между ними было достаточно места и не образовывались скопления людей.

Пока не известно, в каком режиме будет работать ярмарка, если в стране введут локдаун. Но до Нового года можно посетить территорию праздника в центре города, приобрести сувениры и сделать фото на память с праздника в режиме карантина.

Полтава

В Полтаве отказались от традиционных празднований Нового года, учитывая ситуацию с коронавирусом. Также, возможно, не будет праздничного открытия главной елки города, но открыть ее планируют 19 декабря.

Какие будут ограничения

Что касается празднования Нового года, то в городе отказались от открытий, ярмарок, от празднований в детсадах, школах.

Но нужно оставить новогоднюю елку, чтобы люди могли хоть как-то порадоваться. Мы не планируем проводить громких празднований. Более того, думаю сделать открытие главной елки таким, чтобы не создавать ажиотаж. Например, открыть ее ночью или поздно вечером,

– рассказал секретарь горсовета Хмельницкого.

Винница

Городская власть Винницы решила не устанавливать главную елку в городе, а все празднования перевести в онлайн-формат. Так решили из-за дискуссии, которая началась среди горожан о целесообразности установки елки.

"Даже есть несколько петиций по этому поводу. Одни жители общины считают, что в этом году главную елку в Виннице ставить не нужно и лучше эти ресурсы направить на больницы для борьбы с COVID-19. Другие – наоборот за сохранение этой традиции, чтобы в этот сложный для всех период городская елка добавила людям положительных эмоций", – написал в соцсетях мэр Винницы Сергей Моргунов.

Однако магистральные улицы Винницы все же украсят иллюминацией, а на Майдане Независимости установят вертеп.

Чернигов

В Чернигове уже установили новогоднюю елку. Власть широко не анонсировала мероприятие, чтобы не было массового скопления людей. При этом 18-метровая елка будет почти единственным атрибутом новогодних праздников в Чернигове. Город отказался от большого торжества.



Главная елка Чернигова

Однако гирляндами украсят сквер имени Богдана Хмельницкого, центральную аллею и фонтаны, на которых устанавливают праздничную иллюминацию. В планах также – украсить сквер на Масанах и деревья на улице Шевченко.

Какие будут ограничения

Однозначно не будет больших концертов и сцены, аттракционов, будет только елка и минимальное количество фотозон, которые уже привыкли видеть в городе.

Фуд-корта на центральной площади также не будет. Каток, который несколько лет подряд устанавливали на Красной площади, решили расположить в Центральном парке культуры и отдыха. А на Красной площади будет музыкальный фон.

При этом с соблюдением карантинных требований будет работать традиционная Резиденция Деда.

Ивано-Франковск

Елку в Ивано-Франковске открыли 4 декабря на Вечевой площади. В этот же день дали старт и новогодней рождественской ярмарке.



Главная елка Ивано-Франковска / Фото пресс-службы городского совета

Городские власти активно выступают против введения локдауна. Однако отмечают, что праздничные мероприятия должны проходить с соблюдением карантинных ограничений.

В частности, запрещена работа общепита с организацией досуга.

Торговые места должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

В случае установления столов необходимо обеспечить социальную дистанцию.

Выдачу заказов осуществлять в одноразовой посуде.

Обязательный температурный скрининг работников.

Еще одно условие – санитарная обработка рабочих мест.

Что известно о предстоящем локдауне в Украине

Уже известно, что в Украине точно не будут усиливать карантин в декабре. Зато есть большая вероятность, что локдаун введут в январе 2021 года, заявил накануне премьер Денис Шмыгаль.

Что могут запретить:

Праздничные концерты, дискотеки и ночные клубы, массовые мероприятия в помещениях, хостелах, ТРЦ (вероятность 100%).

Работу музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга (95%).

Праздничные ярмарки, спортзалы и фитнес-центры (90%).

Могут ограничить работу:

общественного транспорта (не более, чем количество сидячих мест),

заведений общественного питания (доставка или на вынос),

гостиниц (без зон развлечений и питания).

Полный перечень возможных карантинных ограничений обещают обнародовать на заседании правительства 9 декабря.