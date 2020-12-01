Месяц до Нового года: когда начнут продавать елки и сколько они будут стоить
Елочные базары в Украине начнут работать после 10 декабря. А средняя цена елки, как прогнозируют в Гослесагентстве, составит 75 гривен за деревце.
Государственное агентство лесных ресурсов Украины сообщило в фейсбуке, когда в Украине стартуют продажи елок. Эта информация как раз начинает быть актуальной, ведь до Нового года остался ровно месяц.
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Когда начнут продавать елки к Новому 2021 году
В агентстве говорят, что работа по подготовке реализации "новогодних красавиц" лесники уже начали.
- Планируется, что "после 10 декабря в Украине откроются елочные базары при государственных лесохозяйственных предприятиях".
Продавать будут сосну обыкновенную, сосну Палласа (крымскую), ель европейскую (обыкновенную) и ель белую (пихту).
Сколько будет стоить елка перед Новым годом
Лесоводы планируют реализовать более 500 тысяч елок по всей Украине.
- Цена на деревья будет разной в регионах, но в среднем речь идет о 75 гривнах за штуку.
Цены в регионах на елки к Новому году / Инфографика Гослесагентства
В Гослесагентстве отдельно подчеркнули: елки, которые будут продавать к Новому году, рубят не как попало:
- Их или выращивают на специальных плантациях, или срезают при расчистке просек, полос отвода линий электропередачи и тому подобное.
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