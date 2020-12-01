Елочные базары в Украине начнут работать после 10 декабря. А средняя цена елки, как прогнозируют в Гослесагентстве, составит 75 гривен за деревце.

Государственное агентство лесных ресурсов Украины сообщило в фейсбуке, когда в Украине стартуют продажи елок. Эта информация как раз начинает быть актуальной, ведь до Нового года остался ровно месяц.

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Когда начнут продавать елки к Новому 2021 году

В агентстве говорят, что работа по подготовке реализации "новогодних красавиц" лесники уже начали.

Планируется, что "после 10 декабря в Украине откроются елочные базары при государственных лесохозяйственных предприятиях".

Продавать будут сосну обыкновенную, сосну Палласа (крымскую), ель европейскую (обыкновенную) и ель белую (пихту).

Сколько будет стоить елка перед Новым годом

Лесоводы планируют реализовать более 500 тысяч елок по всей Украине.

Цена на деревья будет разной в регионах, но в среднем речь идет о 75 гривнах за штуку.



Цены в регионах на елки к Новому году / Инфографика Гослесагентства

В Гослесагентстве отдельно подчеркнули: елки, которые будут продавать к Новому году, рубят не как попало:

Их или выращивают на специальных плантациях, или срезают при расчистке просек, полос отвода линий электропередачи и тому подобное.