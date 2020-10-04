Европейский Союз и Великобритания продолжат переговоры относительно Brexit. Это позволит решить вопрос об условиях торговли с 2021 года. Британский премьер-министр Борис Джонсон и глава исполнительного органа ЕС Урсула фон дер Ляйен 3 октября 2020 года договорились о встрече.

На ней представители сторон подпишут соглашение, которое в будущем станет "прочной опорой для стратегических отношений между ЕС и Великобританией". Об этом сообщили на официальном сайте Европейской комиссии.

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Когда подпишут соглашение

Европейский Союз заявил, что договоренность надо подписать до конца октября 2020 года, самое позднее, до первых дней ноября. Это нужно для того, чтобы оставить достаточно времени для утверждения странами сообщества. Оно продлится до конца этого года.

За последние недели мы достигли прогресса. Но остаются существенные пробелы: например, в области рыболовства, в равных возможностях и управлении,

– говорится в заявлении.

Лидеры поручили своим представителям переговоров по Brexit Мишелю Барнье и Дэвиду Фросту интенсивно работать, чтобы "попытаться заполнить пробелы в торговых отношениях".

Что такое Brexit? Этим термином называют процесс выхода Великобритании из Европейского Союза, который начался 4 года назад. 31 января 2020 года Великобритания вышла из ЕС.

Переговоры по Brexit: что известно