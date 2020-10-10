Украинский военным передали новый модернизированный боевой самолет: фото
Накануне Дня защитника Украины "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" передал военным еще один модернизированный истребитель МиГ-29МУ1.
Директор завода Дмитрий Матрунчик заявил, что предприятие вышло на новый этап испытательных полетов модернизированного самолета. Об этом сообщили на сайте Укроборонпрома.
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Модернизация истребителя
Во время осовременивания боевого самолета специалисты:
- выполнили ремонтные работы;
- продолжили ресурсные показатели боевой машины;
- установили оборудование и системы украинских производителей.
Это улучшило тактико-технические характеристики основного боевого самолета Воздушных сил Вооруженных сил Украины. По словам директора завода, сейчас идет дальнейшая модернизация самолетов этого типа силами украинских предприятий.
С незначительной задержкой из-за капризов осенней погоды выполнили испытательные полеты, применяли модернизированную машину и перебазировали ее на аэродром постоянного базирования,
– подтвердил Матрунчик.
Временно исполняющий обязанности командира бригады подполковник Игорь Дьячишин сказал: "Участие в полетах боевой самолет пока не принимал, однако прибытие еще одного отремонтированного и модернизированного истребителя всегда небольшой праздник для личного состава".
Истребитель МиГ-29МУ1 / Фото Укроборонпром
Модернизированный боевой самолет / Фото Укроборонпром
Осовремененный боевой самолет для военных / Фото Укроборонпром
Улучшены тактико-технические особенности истребителя / Фото Укроборонпром