Накануне Дня защитника Украины "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" передал военным еще один модернизированный истребитель МиГ-29МУ1.

Директор завода Дмитрий Матрунчик заявил, что предприятие вышло на новый этап испытательных полетов модернизированного самолета. Об этом сообщили на сайте Укроборонпрома.

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Модернизация истребителя

Во время осовременивания боевого самолета специалисты:

выполнили ремонтные работы;

продолжили ресурсные показатели боевой машины;

установили оборудование и системы украинских производителей.

Это улучшило тактико-технические характеристики основного боевого самолета Воздушных сил Вооруженных сил Украины. По словам директора завода, сейчас идет дальнейшая модернизация самолетов этого типа силами украинских предприятий.

С незначительной задержкой из-за капризов осенней погоды выполнили испытательные полеты, применяли модернизированную машину и перебазировали ее на аэродром постоянного базирования,

– подтвердил Матрунчик.

Временно исполняющий обязанности командира бригады подполковник Игорь Дьячишин сказал: "Участие в полетах боевой самолет пока не принимал, однако прибытие еще одного отремонтированного и модернизированного истребителя всегда небольшой праздник для личного состава".



Истребитель МиГ-29МУ1 / Фото Укроборонпром



Модернизированный боевой самолет / Фото Укроборонпром



Осовремененный боевой самолет для военных / Фото Укроборонпром