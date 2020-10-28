Кабинет Министров Украины на своем заседании 28 октября одобрил новую формулу расчета тарифа на отопление. Постановление включает механизм учета новых тарифов.

Постановление о новых механизмах расчета стоимости тепловой энергии Кабмин одобрил на заседании 28 октября, сообщает 24 канал.

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Предприятия в сфере теплоэнергетики имеют право формировать одноставочные или двухставочные тарифы на тепловую энергию. Двухставочные тарифы состоят из условно-переменной части и условно-постоянной части.

Однако в порядке расчета тарифов на тепловую энергию до сих пор отсутствовал механизм учета двухставочных тарифов при расчете средневзвешенных тарифов.

Таким образом своим постановлением правительство урегулировало этот вопрос, окончательно позволив предприятиям формировать двухставочный тариф.