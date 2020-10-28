Правительство изменило порядок формирования тарифа на отопление
Кабинет Министров Украины на своем заседании 28 октября одобрил новую формулу расчета тарифа на отопление. Постановление включает механизм учета новых тарифов.
Постановление о новых механизмах расчета стоимости тепловой энергии Кабмин одобрил на заседании 28 октября, сообщает 24 канал.
Обратите внимание Тарифы на газ в ноябре 2020: какая цена у разных поставщиков
Предприятия в сфере теплоэнергетики имеют право формировать одноставочные или двухставочные тарифы на тепловую энергию. Двухставочные тарифы состоят из условно-переменной части и условно-постоянной части.
Однако в порядке расчета тарифов на тепловую энергию до сих пор отсутствовал механизм учета двухставочных тарифов при расчете средневзвешенных тарифов.
Таким образом своим постановлением правительство урегулировало этот вопрос, окончательно позволив предприятиям формировать двухставочный тариф.
Что такое двухставочный тариф?Здесь все связано с экономическими понятиями постоянных и переменных затрат. Постоянные затраты – это те, которые не меняются в зависимости от объема производства продукции. Например, зарплаты работников, аренда помещения и тому подобное.
Зато переменные затраты – совсем наоборот. Это, например, материалы для производства. Чем больше ты изготавливаешь, тем больше материалов тебе нужно, а следовательно и большие затраты.
Одноставочный тариф предусматривает, что все расходы – постоянные. Зато в тепловой энергетике двухставочный тариф предусматривает и переменные расходы – это, например, изменение количества тепловой энергии, которую используют потребители.
Если говорить простыми словами, то в то время, когда потребители используют больше тепла, оно будет дешевле. Ведь и снижается стоимость его изготовления для поставщика.