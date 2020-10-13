Дубенский замок – один из самых известных в Украине. Веками оборонительные сооружения защищали своих жителей от нападений и грабежей. Теперь в вопросах безопасности люди пошли намного вперед и уже не прячутся за стенами.

Современные общества защищают своих жителей новыми способами. Подробнее об этом – в программе "Где это?" на 24 канале.

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Офицер Дмитрий Головатый рассказал, что когда 2 года назад он работал участковым, то участок был в Дубно, а участок – в 20 километрах от села.

У меня не было собственного транспорта, добирались любыми путями. Какими? Бывало даже такое, что меня из Дубно везли на лошадях. Мы ехали стоя, потому что еще было сено сзади,

– сообщил офицер.

По его словам, для людей он был как снежный человек. Они вроде знали, что есть участковый, но никогда его не видели. Сейчас Головатый – полицейский офицер общины. Села – те же, разница в работе – колоссальная.



Дмитрий Головатый / Скриншот с видео

Полицейский офицер общины

Проект "Полицейский офицер общины" стартовал в Украине в 2019 году. Это один из шагов реформы Национальной полиции, цель которого обеспечить каждую территориальную общину отдельным офицером.

Главное отличие от районного участкового – офицер общины живет и работает на месте. Чтобы стать офицерами общин, полицейские проходили многоэтапный отбор: тестирование и проверку на детекторе лжи. Конкурсантам задавали разные вопросы.

Употребляли ли спиртное на работе?

Приходили ли на работу с запахом алкоголя?

Забирали ли с работы какие-то вещи?

Когда проект "Полицейский офицер общины" дошел до Ровненщины, Мирогощанская община стала одной из тех, кто захотел попробовать поучаствовать.

Мирогощанскую сельскую объединенную общину образовали в августе 2016 года. Это 14 сел Дубенского района, в которых проживает 7 тысяч человек.

Глава Мирогощанской ОТО Светлана Соборук отметила: "Когда мы узнали о том, что участковый инспектор будет на месте, заниматься делами только общины, то сразу единогласно приняли решение, что примем участие в такой программе".



Глава Мирогощанской ОТО Светлана Соборук / Скриншот с видео

Условия участия

По условиям участия в проекте, община предоставляет помещение для полицейской станции и обеспечивает работу офицера горючим и необходимыми расходными материалами. Если традиционно полицию размещают в центре общины, где-то рядом с сельским советом, то офицера отправили в отдаленное село.

Новые условия работы

В отделении Головатый работает со своим напарником Виктором Мокрийчуком.

Я очень обрадовался, что это – большое помещение, не тесно, могут люди прийти. В селе знают, что есть станция. Даже если нет номера телефона, то знают, что здесь всегда кто-то есть,

– рассказал полицейский.



Новые условия работы полицейских / Скриншот с видео

В помещении – не очень много места, но опрятно. Там есть все необходимое для работы: компьютеры, оргтехника. С помощью планшета с доступом к полицейским базам данных офицер за несколько минут может получить информацию о любом лице:

находилось ли оно в розыске;

привлекали ли его к ответственности.

За несколько месяцев, с тех пор как полицейские постоянно работают в общине, обращений к ним стало меньше. Ведь теперь они прибывают не только на сам вызов, но и следят за потенциальными нарушителями.

Третий напарник офицеров

Из-за обширной территории общины и не самых лучших дорог, "верный помощник" в работе полицейских – внедорожник.



Автомобиль офицеров / Скриншот с видео

"Можно сказать, что это – наш третий напарник, которого мы получили в июне 2020 года, после запуска этого проекта", – сообщил Дмитрий Головатый.

"Третий помощник" укомплектован гаджетами на разные случаи полицейской жизни. Там есть бензопила, фонари и тросы. Также для офицеров очень важно, что автомобиль полностью закреплен за ними. В конце рабочего дня его не нужно сдавать в гараж. За день 2 полицейских успевают посетить деревни своей общины и быть в курсе всего и всех на вверенной территории.

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С реформой децентрализации тысячи небольших городков и сел стали центрами общин, получили новые полномочия и новые вызовы. Один из них – обеспечить порядок на своей территории. Пример этой общины показывает – все возможно.