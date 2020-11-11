Согласно новому рейтингу партий за октябрь – ноябрь, украинцы придают большое преимущество "Оппозиционной платформе – За жизнь". Причина в том, что избиратели, которые разочаровались в действиях Президента Украины Владимира Зеленского и его партии, готовы отдать голос другой политической силе. В большинстве случаев выбирают именно ОПЗЖ.

Большинство таких избирателей с юга и востока Украины. Такое мнение в эфире 24 канала высказал заместитель директора КМИС Антон Грушецкий.

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Он пояснил, что в 2019 году многие бывшие избиратели "Партии регионов" и "Оппозиционного блока" на юге и востоке страны голосовали за Владимира Зеленского. Однако они разочаровались политикой и политической силой президента, а потому возвращаются к знакомым партиям.

Они не готовы голосовать за патриотические силы, а новых партий мало. Поэтому часть этих избирателей возвращается в ОПЗЖ,

– подчеркнул Грушецкий.

По словам социолога, есть большая разница между поддержкой Зеленского и партии его "Слуга народа". Есть часть избирателей, которые считают Зеленского честным и культурным, а его окружение – коррумпированным.

"Население разочаровано, у нас все украинцы имеют завышенные ожидания. Так было и в 2014 году с Петром Порошенко. Люди видят проблемы, не видят их решения, а потому значительная часть избирателей переходит к другим силам", – подытожил Грушецкий.

Почему украинцы на востоке выбирают ОПЗЖ

► Телеканалы и российские СМИ

Социолог заверил, что на выбор украинцев, проживающих на востоке страны, значительно влияют телеканалы, которые транслируют на территории. Представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" владеют несколькими телеканалами.

"Для 70 – 80% населения телеканалы являются мощным источником информации. Имея такое мощное финансирование и телеканалы – есть мощное влияние на настроения населения", – заверил Грушецкий.

► Позитивное отношение к России

Согласно опросу, который проводил КМИС, примерно 15% респондентов уверены, что войну на Донбассе начала Украина, а примерно 30% не могут ответить, кто первым начал войну.

На юге и востоке большинство населения имеют положительное отношение к России. Это из-за определенной близости к России, соцсети. Для них важнее экономика и благосостояние граждан, чем независимость и высшие ценности,

– отметил социолог.

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