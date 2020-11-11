Люди разочаровываются в Зеленском и переходят в ОПЗЖ, – социолог о новом рейтинге партий
Согласно новому рейтингу партий за октябрь – ноябрь, украинцы придают большое преимущество "Оппозиционной платформе – За жизнь". Причина в том, что избиратели, которые разочаровались в действиях Президента Украины Владимира Зеленского и его партии, готовы отдать голос другой политической силе. В большинстве случаев выбирают именно ОПЗЖ.
Большинство таких избирателей с юга и востока Украины. Такое мнение в эфире 24 канала высказал заместитель директора КМИС Антон Грушецкий.
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Он пояснил, что в 2019 году многие бывшие избиратели "Партии регионов" и "Оппозиционного блока" на юге и востоке страны голосовали за Владимира Зеленского. Однако они разочаровались политикой и политической силой президента, а потому возвращаются к знакомым партиям.
Они не готовы голосовать за патриотические силы, а новых партий мало. Поэтому часть этих избирателей возвращается в ОПЗЖ,
– подчеркнул Грушецкий.
По словам социолога, есть большая разница между поддержкой Зеленского и партии его "Слуга народа". Есть часть избирателей, которые считают Зеленского честным и культурным, а его окружение – коррумпированным.
"Население разочаровано, у нас все украинцы имеют завышенные ожидания. Так было и в 2014 году с Петром Порошенко. Люди видят проблемы, не видят их решения, а потому значительная часть избирателей переходит к другим силам", – подытожил Грушецкий.
Почему украинцы на востоке выбирают ОПЗЖ
► Телеканалы и российские СМИ
Социолог заверил, что на выбор украинцев, проживающих на востоке страны, значительно влияют телеканалы, которые транслируют на территории. Представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" владеют несколькими телеканалами.
"Для 70 – 80% населения телеканалы являются мощным источником информации. Имея такое мощное финансирование и телеканалы – есть мощное влияние на настроения населения", – заверил Грушецкий.
► Позитивное отношение к России
Согласно опросу, который проводил КМИС, примерно 15% респондентов уверены, что войну на Донбассе начала Украина, а примерно 30% не могут ответить, кто первым начал войну.
На юге и востоке большинство населения имеют положительное отношение к России. Это из-за определенной близости к России, соцсети. Для них важнее экономика и благосостояние граждан, чем независимость и высшие ценности,
– отметил социолог.
Какие партии поддерживают украинцы
- ОПЗЖ – 22,1%;
- "Европейская Солидарность" – 19,3%;
- "Слуга народа" – 18,7%;
- "Батькивщина" – 9,3%;
- "Сила и Честь" – 6,6%;
- Радикальная партия – 5,4%.
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