Новый терминал в аэропорту Запорожья: стало известно, когда он заработает – фото
В аэропорту Запорожья из нового терминала вскоре отправят рейс в Киев. Для этого уже предоставили необходимое разрешение.
Местные власти Запорожья получили сертификат, который дает возможность открыть новый терминал в аэропорту. Об этом сообщил мэр города Владимир Буряк на своей странице в фейсбуке.
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Терминал начнет свою работу 19 октября 2020 года. Сначала там будут обслуживать внутренние рейсы, а через несколько дней – международные.
"Мы победили неверие скептиков в том, что такой объект возможно построить силами города, победили бюрократию, все бесконечные проверки и зависть врагов", – заявил глава города.
Новый терминал запорожского аэропорта / Фото Запорожский городской совет
Информационный центр / Фото Запорожский городской совет
Новый терминал изнутри / Фото Запорожский городской совет
Места для ожидания / Фото Запорожский городской совет
Почему новый терминал не заработал раньше
Строительные работы в новом терминале завершились еще в декабре 2019 года. Однако по ряду причин его работу откладывали в течение длительного времени.
Процесс ввода терминала в эксплуатацию и подготовки документов тормозился многочисленными проверками государственных структур, которых было несколько десятков. Негативно повлияла на ситуацию и эпидемия коронавируса,
– говорится на сайте Запорожского городского совета.