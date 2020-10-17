В аэропорту Запорожья из нового терминала вскоре отправят рейс в Киев. Для этого уже предоставили необходимое разрешение.

Местные власти Запорожья получили сертификат, который дает возможность открыть новый терминал в аэропорту. Об этом сообщил мэр города Владимир Буряк на своей странице в фейсбуке.

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Терминал начнет свою работу 19 октября 2020 года. Сначала там будут обслуживать внутренние рейсы, а через несколько дней – международные.

"Мы победили неверие скептиков в том, что такой объект возможно построить силами города, победили бюрократию, все бесконечные проверки и зависть врагов", – заявил глава города.



Новый терминал запорожского аэропорта / Фото Запорожский городской совет



Информационный центр / Фото Запорожский городской совет



Новый терминал изнутри / Фото Запорожский городской совет



Места для ожидания / Фото Запорожский городской совет

Почему новый терминал не заработал раньше

Строительные работы в новом терминале завершились еще в декабре 2019 года. Однако по ряду причин его работу откладывали в течение длительного времени.

Процесс ввода терминала в эксплуатацию и подготовки документов тормозился многочисленными проверками государственных структур, которых было несколько десятков. Негативно повлияла на ситуацию и эпидемия коронавируса,

– говорится на сайте Запорожского городского совета.

Справка. Общая площадь терминала составляет более 12 тысяч квадратных метров. В то же время его пропускная способность – 400 пассажиров в час.