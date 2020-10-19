Новый тираж книги о Стусе забронировали за несколько часов: напечатают еще 15 тысяч экземпляров
Новый тираж книги "Дело Василия Стуса", который издательство VIVAT пообещало напечатать до 2 ноября, по состоянию на 19 октября 19:00 уже полностью разобрали. Издательство увеличило тираж – дозаказали еще 15 тысяч экземпляров.
Директор по маркетингу и коммуникациям Vivat Екатерина Аврамчук сообщила в эфире 24 каналу, что сначала говорили о 3,5 тысячи новых книг, однако этого оказалось очень мало.
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"Тот тираж, который мы допечатываем и о котором все говорят – по состоянию на 19:00 уже закончился. То, что мы планировали допечатать – уже нет в наличии", – сказала Аврамчук.
Мы увеличили тираж – суммарно дозаказали 15 тысяч книг,
– рассказала директор по маркетингу и коммуникациям VIVAT.
По ее словам, сейчас вопрос лишь в загруженности типографий. "Книга должна отлежаться для того, чтобы она не расклеивалась и не распадалась. Поэтому с учетом всего было принято решение о дополнительном тираже в 15 тысяч книг", – подытожила Аврамчук.
Какие изменения будут в новом тираже книги
Книги, которые допечатают, выйдут в том же виде, в котором написал автор.
Мы 30 дней до момента подачи апелляции для того, чтобы распространять книгу в том виде, в котором она была написана. Никаких поправок мы не вносили,
– сказала представительница издательства.
Однако есть один нюанс – на форзаце книги напечатают решение суда. "Мы хотим, чтобы читатели знали, что происходило – это дополнительная ценность книги для них будет", – подчеркнула Аврамчук.
За что судился Медведчук / Инфографика 24 канала
Суд по книге Кипиани: коротко
- Книгу "Дело Василия Стуса" напечатали в мае 2019 года. Автором является Вахтанг Кипиани, он написал о суде над Стусом и его скандальном адвокате Викторе Медведчуке – его обвинили в нарушении адвокатской этики.
- Дело в том, что Медведчук якобы признал вину Стуса. В то же время сам Стус ее не признавал.
- Медведчук не согласен с таким заявлением и начал судиться с автором книги сразу через несколько месяцев после ее печати.
- Медведчук заявлял, что будет просить суд, чтобы распространение книги запретили. По его словам, в книге есть "высказывания, не соответствующие действительности и унижают его достоинство".
- 19 октября 2020 года Дарницкий суд Киева огласил решение, согласно которому Медведчук победил по делу.