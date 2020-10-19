Новый тираж книги "Дело Василия Стуса", который издательство VIVAT пообещало напечатать до 2 ноября, по состоянию на 19 октября 19:00 уже полностью разобрали. Издательство увеличило тираж – дозаказали еще 15 тысяч экземпляров.

Директор по маркетингу и коммуникациям Vivat Екатерина Аврамчук сообщила в эфире 24 каналу, что сначала говорили о 3,5 тысячи новых книг, однако этого оказалось очень мало.

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"Тот тираж, который мы допечатываем и о котором все говорят – по состоянию на 19:00 уже закончился. То, что мы планировали допечатать – уже нет в наличии", – сказала Аврамчук.

Мы увеличили тираж – суммарно дозаказали 15 тысяч книг,

– рассказала директор по маркетингу и коммуникациям VIVAT.

По ее словам, сейчас вопрос лишь в загруженности типографий. "Книга должна отлежаться для того, чтобы она не расклеивалась и не распадалась. Поэтому с учетом всего было принято решение о дополнительном тираже в 15 тысяч книг", – подытожила Аврамчук.

Какие изменения будут в новом тираже книги

Книги, которые допечатают, выйдут в том же виде, в котором написал автор.

Мы 30 дней до момента подачи апелляции для того, чтобы распространять книгу в том виде, в котором она была написана. Никаких поправок мы не вносили,

– сказала представительница издательства.

Однако есть один нюанс – на форзаце книги напечатают решение суда. "Мы хотим, чтобы читатели знали, что происходило – это дополнительная ценность книги для них будет", – подчеркнула Аврамчук.



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