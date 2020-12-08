Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что новый законопроект о недостоверном декларировании не будет иметь необходимого результата в борьбе с коррупцией. В то же время важно восстановить уголовную ответственность за ложь в этом документе.

Несмотря на то, что законопроект является шагом в правильном направлении, он имеет определенные недостатки. Об этом Жозеп Боррель заявил во время телефонного разговора с Денисом Шмыгалем, который состоялся вместо Совета ассоциации Украина – ЕС, сообщает DW.

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По мнению Борреля, причиной является то, что он не сможет в полной мере предотвращать коррупцию. Вместе с еврокомиссаром Оливером Варгеи он призвал Украину продолжать укреплять верховенство права в государстве и бороться с коррупцией.

Они отметили, что эффективная судебная реформа остается жизненно важной частью этих усилий,

– отметили во внешнеполитической службе ЕС.

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Что еще подчеркнули в ЕС

По словам Борреля, в Евросоюзе рассматривают возможность углубить секторальное сотрудничество с Украиной. В то же время зарубежные партнеры продолжат поддерживать ориентацию украинского государства на тесную интеграцию ЕС.

Во время разговора Варгеи отметил, что Украина и дальше будет получать помощь в борьбе с COVID-19. Также Евросоюз будет способствовать внедрению и имплементации Соглашения об ассоциации.

Что этому предшествовало: коротко

В Верховной Раде 4 декабря 2020 года приняли законопроект, который предусматривает восстановление ответственности за ложное декларирование. Его поддержали 289 народных избранников.

НАЗК раскритиковало документ, ведь он не грозит коррупционерам заключением, а лишь создает для них "санитарные" условия.

Спикер парламента Дмитрий Разумков 7 декабря подписал закон о восстановлении уголовной ответственности.

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